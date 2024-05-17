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Yemek pişirmek akciğerlerinizde hasara neden olabilir! Mutfakta çevre kirliliğine benzer emisyonlar ortaya çıkıyor…

Güncelleme Tarihi:

#Yemek Pişirme#Yemek Pişirmek#Akciğer Hasarı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 09:38

Bu haber, zamanının önemli kısmını yemek pişirmekle geçirenleri ve işi yemek pişirmek olanları çok yakından ilgilendiriyor! Bilim insanları yemek pişirmenin çevre kirliliğine benzer emisyonlar ürettiğini tespit etti. Yapılan çalışmaya göre, yemek pişirme şekliniz kirlilikle aynı akciğer hasarına neden olabiliyor.

1/7Yemek pişirmek akciğerlerinizde hasara neden olabilir Mutfakta çevre kirliliğine benzer emisyonlar ortaya çıkıyor…

Kızarmış yumurta, sosis, patates kızartması gibi besinleri içeren kahvaltılar sadece kalbiniz için kötü değil. Yeni bir araştırmaya göre bu yiyecekler akciğerleriniz için de ciddi sorunlara yol açabilir, özellikle de bu yiyecekleri siz pişiriyorsanız.

2/7EV MUTFAKLARIYLA İLGİLİ İLK ÇALIŞMA

EV MUTFAKLARIYLA İLGİLİ İLK ÇALIŞMA

Araştırmacılar, bazı yiyeceklerin kızartılmasının, yerleşik şehirlerde açık havayı dolduran ve akciğer hastalığı riskini artırdığı bilinen benzer kirleticilerin salınımını tetiklediğini buldular. Şefleri kapsayan önceki çalışmalar, pişirme emisyonlarına maruz kalmanın şeflerde kronik hastalıklarla ilişkili olduğunu göstermişti.

Ancak British Columbia Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan yeni deney, araştırmacıların ev mutfaklarında belirli bileşiklerin oluşabileceğini ortaya koyduğu ilk deney oldu.

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3/7Yemek pişirmek akciğerlerinizde hasara neden olabilir Mutfakta çevre kirliliğine benzer emisyonlar ortaya çıkıyor…

Çalışmada, krep, Brüksel lahanası ve sebze kızartması gibi yaygın yemekler kızartma tavası kullanılarak pişirilirken ortaya çıkan emisyonlar ve kimyasallar analiz edildi. Yemeklerin kızartılmasıyla ortaya çıkan kirleticilerin miktarını ölçmek için araştırmacılar, havadaki kimyasalları toplamak için impinger adı verilen bir araç kullandılar, pişirme sırasında çıkan duman ve emisyonları yakaladılar.

4/7YEMEKLER IŞIĞA MARUZ KALINCA ZARARLI BİR BİLEŞİK ÜRETİYOR

YEMEKLER IŞIĞA MARUZ KALINCA ZARARLI BİR BİLEŞİK ÜRETİYOR

Emisyonları analiz ettikten sonra, bilim insanları pişirme işleminin havada BrCOA adı verilen karbon aerosolleri, küçük parçacıklar veya sıvı damlacıklar ürettiğini buldular.

Ekip daha sonra bu aerosolleri tipik evlerdeki tepe aydınlatmasına ve doğal güneş ışığına maruz bıraktı. Tüm yemeklerin aynı miktarda karbon aerosolü saldığını ve daha sonra ışığa maruz kaldıklarında singlet oksijen adı verilen zararlı bir bileşik ürettiklerini keşfettiler.  

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5/7Yemek pişirmek akciğerlerinizde hasara neden olabilir Mutfakta çevre kirliliğine benzer emisyonlar ortaya çıkıyor…

Önceki çalışmalar, singlet oksijenin akciğer hasarına neden olabilen ve kanser, diyabet ve kalp hastalığının gelişimine katkıda bulunan oldukça reaktif bir bileşik olduğunu ortaya koymuştu.

Tüm yemekler yaklaşık aynı konsantrasyonda singlet oksijen üretirken, en yüksek miktarlar dumanlar güneş ışığına maruz kaldığında tespit edildi. Yani pencerelerden içeri giren doğal güneş ışığına sahip mutfaklar havada en fazla bileşiğe sahip olanlar olabilir.

6/7YEMEK YEDİKTEN UZUN SÜRE SONRA DA HAVADA KALIYORLAR

YEMEK YEDİKTEN UZUN SÜRE SONRA DA HAVADA KALIYORLAR

Bilim insanları bu bileşiklerin sadece yemek pişirirken oluşmakla kalmadığını, aynı zamanda yemek yedikten uzun süre sonra da havada kalarak evdeki hava kalitesinin kalıcı olarak bozulmasına yol açabileceğini belirttiler. Çalışma, yemek pişirirken oluşan singlet oksijen miktarının dışarıda ölçülen çevre kirliliğine benzer seviyelerde olduğunu, ancak daha az havalandırmaya sahip kapalı bir alan olduğu için iç mekanlarda daha tehlikeli olabileceğini ortaya koydu.

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7/7FANLARI ÇALIŞTIRIN, PENCERELERİ AÇIN

FANLARI ÇALIŞTIRIN, PENCERELERİ AÇIN

Bilim insanları, bu çalışmanın türünün ilk örneği olması nedeniyle, pişirmeyle ilgili singlet oksijen ve diğer pişirme emisyonlarını tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çalışmanın baş yazarı Doçent Dr. Nadine Borduas-Dedekind, “Sonraki adımlarımız, bu oksidanın insanları nasıl etkileyebileceğini ve yemek pişirirken ne kadarını soluduğumuzu belirlemeyi içeriyor. Yemek pişirmeyle ilgili bazı hastalıklarda rol oynayabilir mi?” dedi ve ekledi:

“Bu kimyasalın miktarını azaltmak için mutfak havalandırma fanlarının çalıştırılmasını, temiz hava için pencerelerin açılmasını ve mutfakta bir hava filtresi kullanılmasını öneriyoruz.”

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#Yemek Pişirme#Yemek Pişirmek#Akciğer Hasarı

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