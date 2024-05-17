Yemek pişirmek akciğerlerinizde hasara neden olabilir! Mutfakta çevre kirliliğine benzer emisyonlar ortaya çıkıyor…

FANLARI ÇALIŞTIRIN, PENCERELERİ AÇIN

Bilim insanları, bu çalışmanın türünün ilk örneği olması nedeniyle, pişirmeyle ilgili singlet oksijen ve diğer pişirme emisyonlarını tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çalışmanın baş yazarı Doçent Dr. Nadine Borduas-Dedekind, “Sonraki adımlarımız, bu oksidanın insanları nasıl etkileyebileceğini ve yemek pişirirken ne kadarını soluduğumuzu belirlemeyi içeriyor. Yemek pişirmeyle ilgili bazı hastalıklarda rol oynayabilir mi?” dedi ve ekledi:

“Bu kimyasalın miktarını azaltmak için mutfak havalandırma fanlarının çalıştırılmasını, temiz hava için pencerelerin açılmasını ve mutfakta bir hava filtresi kullanılmasını öneriyoruz.”