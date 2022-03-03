Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme saat 14:20'de başladı.

GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi, 50 dakika sürdü.

GÜNCEL SİYASET VE DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. İki lider arasındaki görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmelerinin ele alındığı belirtildi.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detaylarını anlattı.

İşte Arda Erdoğan'ın açıklamaları...

Bu yılın ikinci görüşmesi. Gündemde oldukça sıcak gelişmeler var. İki liderin masasındaki en önemli başlık Ukrayna-Rusya krizinde arabuluculuk girişimleri olacak. Biz bu görüşmenin daha erken olmasını bekliyorduk. Ancak Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri ve Rusya-Ukrayna savaşının başlaması nedeniyle görüşme bugün yapıldı. 26 Şubat Erdoğan'ın doğum günüydü. Bahçeli'nin Erdoğan'a doğum günü hediyesi vermesi bekleniyor.

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