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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan uzay yolculuğu mesajı: İlk kez vatandaşımız uzaya gidiyor, çocuklarımıza ilham kaynağı olacak

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Uzay#Mesaj
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 00:04

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay yolculuğuyla ilgili "Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz. Çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aziz milletim. Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak, tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz.

"ÇALIŞMALARIN ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Alper Gezeravcı, uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğa çıkıyor. 2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca sürecek Türk Uzay Bilimi misyonu kapsamında bilim insanlarımızın hazırlıklarını yaptığı 13 deney gerçekleştirilecek. Astronomi, tıp, genetik, malzeme bilimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Uzay#Mesaj

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