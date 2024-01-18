Son dakika haberi! Alper Gezeravcı uzay yolcusu... Fırlatma anı için geri sayım başladı: Gözler 00.49’da

BAKAN KACIR GEZERAVCI İLE GÖRÜŞTÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek Türk astronot Alper Gezeravcı’yla görüntülü bir konuşma yaptı.





Bakan Kacır’ın, görüşmede “Az önce bugün içerisinde kontrollerin olumlu şekilde tamamlandığını ve NASA’dan onay alındığını bize ilettiler.” ifadesi üzerine Alper Gezeravcı, “Mutabıkız Sayın Bakanım.” ifadesini kullandı.

Bugün bu görevin gerçekleşmesini hep birlikte beklediklerini belirten Bakan Kacır, “Kalbimiz sizinle, dualarımız sizinle. Siz, her zamanki gibi çok hazırsınız.” diye konuştu.





ALPER GEZERAVCI: “FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK HAZIRIZ”

Alper Gezeravcı da dünkü gecikmenin işin doğasında olduğunu kaydederek, “Dünkü gecikmede gönül isterdi ki; planlı ve zamanında gerçekleşsin ama bunlar zaten işin doğasında olan şeyler. Sadece dün için değil, başından beri olabilecek her türlü gecikme, işin doğasında gelebilecek her türlü, bu tür rutinin dışına çıkabilecek akışlar için hazırlıklıyız. Bu, şimdi değil bir yıl sonra da olsa zihnimiz, her şekliyle hazırız, fiziksel ve mental olarak.” dedi.





MİLLETİMİZİN HAYALLERİNİ UFKUN ÖTESİNE TAŞIYACAK

Bakan Kacır, “Allahın izniyle inşallah, hayırla gideceksiniz, milletimizin hayallerini ufkun ötesine başarıyla taşıyacak ve sağlıkla önce dünyaya sonra da Türkiye’mize döneceksiniz.” ifadesini kullandı.

Alper Gezeravcı, “Başta Cumhurbaşkanımız, sizler ve bütün milletimizin bu konuya gösterdikleri destek ve teveccühleri için çok minnettar olduğumu dile getirmek isterim. Allah’ın izniyle milletimizden aldığımız bu sağlam emaneti yine aynı şekilde alnımızın akıyla geri getirip teslim etmek üzere yola çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı.





Kacır, “İnşallah, Türk milletinin kalbi sizinle atacak. Allah’a emanet olun, yolunuz açık olsun.” diye konuştu.