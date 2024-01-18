Son dakika haberi! Alper Gezeravcı uzay yolcusu... Fırlatma anı için geri sayım başladı: Gözler 00.49’da

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SpaceX, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ax-3 misyonunun ABD yerel saatiyle 18 Ocak'a ertelendiğini duyurdu. SpaceX bir başka paylaşımında "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanıldı. Buna göre Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00:49'de fırlatılması planlanıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek Türk astronot Alper Gezeravcı’yla görüntülü bir konuşma yaptı.
Bakan Kacır’ın, görüşmede “Az önce bugün içerisinde kontrollerin olumlu şekilde tamamlandığını ve NASA’dan onay alındığını bize ilettiler.” ifadesi üzerine Alper Gezeravcı, “Mutabıkız Sayın Bakanım.” ifadesini kullandı.
Bugün bu görevin gerçekleşmesini hep birlikte beklediklerini belirten Bakan Kacır, “Kalbimiz sizinle, dualarımız sizinle. Siz, her zamanki gibi çok hazırsınız.” diye konuştu.
ALPER GEZERAVCI: “FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK HAZIRIZ”
Alper Gezeravcı da dünkü gecikmenin işin doğasında olduğunu kaydederek, “Dünkü gecikmede gönül isterdi ki; planlı ve zamanında gerçekleşsin ama bunlar zaten işin doğasında olan şeyler. Sadece dün için değil, başından beri olabilecek her türlü gecikme, işin doğasında gelebilecek her türlü, bu tür rutinin dışına çıkabilecek akışlar için hazırlıklıyız. Bu, şimdi değil bir yıl sonra da olsa zihnimiz, her şekliyle hazırız, fiziksel ve mental olarak.” dedi.
MİLLETİMİZİN HAYALLERİNİ UFKUN ÖTESİNE TAŞIYACAK
Bakan Kacır, “Allahın izniyle inşallah, hayırla gideceksiniz, milletimizin hayallerini ufkun ötesine başarıyla taşıyacak ve sağlıkla önce dünyaya sonra da Türkiye’mize döneceksiniz.” ifadesini kullandı.
Alper Gezeravcı, “Başta Cumhurbaşkanımız, sizler ve bütün milletimizin bu konuya gösterdikleri destek ve teveccühleri için çok minnettar olduğumu dile getirmek isterim. Allah’ın izniyle milletimizden aldığımız bu sağlam emaneti yine aynı şekilde alnımızın akıyla geri getirip teslim etmek üzere yola çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kacır, “İnşallah, Türk milletinin kalbi sizinle atacak. Allah’a emanet olun, yolunuz açık olsun.” diye konuştu.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, aileleriyle vedalaşıp Crew Dragon uzay aracına hareket etti.
BAKAN KACIR: BU GECE 00.49'DA HERKES EKRAN BAŞINA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya ilişkin tanıtım videosu paylaşımında bulundu.
Bakan Kacır, "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.
UZAYDA 13 DENEY YAPACAK
Alper Gezeravcı uzayda 13 deneye imza atacak. Bunlardan bazıları şöyle:
UYNA Uzay için yeni nesil alaşımlar deneyi Türkiye’nin uzay, havacılık ve savunma sanayii için yeni nesil malzeme geliştirmesine katkı sağlayacak. GMETAL Kimyasal tepkimesiz koşullarda yerçekiminin etkisi araştırılarak uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacak. UZMAN Uzay Görevleri için Mikroalgal Yaşam Destek Üniteleri geliştirilmesi hedefleniyor. TÜBİTAK MAM ile birlikte yaşam destek sistemi geliştirilmesi hedefleniyor. ALGALSPACE ile uzayda, Antarktik ve ılıman bölge mikroalglerinin büyüme verileri karşılaştırılarak, literatürde ilk kez kutup alglerinin uzayda kullanımına yönelik bir çalışma gerçekleştirilecek. OKSİJEN SATURASYONU Yapay zekâ desteği ile verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor.