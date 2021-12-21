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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Almanya Başbakanı#Olaf Scholz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan telefon diplomasisi

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler... Önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile konuşan Erdoğan, daha sonra Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti.

Yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın eşgüdüm ve düzenli irtibat halinde olmalarının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.

ALMAN SÖZCÜ: YAKIN KOORDİNASYONU SÜRDÜRMEK İSTEDİKLERİ KONUSUNDA ANLAŞTILAR

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüştüğünü duyurdu.

Hebestreit açıklamasında, "Başbakan Scholz, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan'ı göreve başlamasından dolayı tebrik etti. Her ikisi de Almanya ile Türkiye arasındaki yakın koordinasyonu sürdürmek istedikleri konusunda anlaştı. Görüşmede ikili ve dış politika konuları ele alındı" ifadelerini kullanarak görüşmenin içeriğine dair bilgiler paylaştı.

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MADURO İLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

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