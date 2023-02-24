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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderler ile art arda kritik görüşmeler

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#Erdoğan#Putin#Görüşme
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan liderler ile art arda kritik görüşmeler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 19:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren liderlere teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.

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PUTİN'E 'DEPREM' TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı. Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Putin’e teşekkür etti.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, İstanbul’da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

MACRON İLE VİDEOKONFERANS GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa’nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı" denildi. 

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#Erdoğan#Putin#Görüşme

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