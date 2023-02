İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP'ye sert çıkış: Kurmay zeka Saraçhane'de aramayı akıl ederdi

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener katıldığı canlı yayında CHP'ye Saraçhane buluşması ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin eleştiriler yöneltti. Akşener, "CHP'de Sayın Bülent Kuşoğlu'nun Sayın Hande Fırat'a verdiği bir beyanat var. Bu masa Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğunu betimleyen ve onun adaylığı olmadığı takdirde de masanın dağılacağını söyleyen bir şey ve bir tekzip görmedi bu. Bize söylenen o değil. Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık, sonuç gerizekalılık" dedi.

"ARARLARDI, BEN ONU HALKA GÖSTERİRDİM"

Akşener, Saraçhane buluşmasına ilişkin ise "Almanya'ya gitmesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir problemi yok. Ararlardı. Sayın Hande Fırat ile Sayın Erdoğan 15 Temmuz'da yapmıştı ya. Benim telefonumdan düzenek kurulur, arardı Sayın Kılıçdaroğlu. Ben onu halka gösterirdim" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in CHP'ye yönelik sözleri siyaset gündeminin ana başlığı oldu. Akşener'in 2 Mart toplantısı öncesi neden böyle bir çıkış yaptığını, neden bu zamanı seçtiğini CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova değerlendirdi.

İşte Canova'nın değerlendirmeleri...

"AKŞENER EN BAŞINDAN BERİ İSTİKRARLI"

"Bülent Kuşoğlu'nun istifasını mı bekliyor, bunu sorguladığımda İYİ Parti cephesinden buna hayır yanıtı veriliyor. Meral Akşener, partilerin bu tür olaylara karşı hassasiyetlerindeki farlı yaklaşımları ortaya koydu. Cihan Paçacı - Kuşoğlu örneğini vererek. Olayın üzerinden 6 ay geçti, istifa beklentisi yok deniyor. Akşener'in CHP kurmaylarına çok sert eleştirisi vardı. İYİ Partili kaynaklar "Bunlar Akşener'in yeni söylediği şeyler değil. Akşener en başından beri istikrarlı. İYİ Parti'nin her politikada sokağın görüşü olduğu" altını çiziyor.

"ARTIK ŞARTLAR ÇOK DEĞİŞTİ DENİYOR"

Milletin teveccühünü ve eğitimleri dikkate alınarak adayın belirleneceğinin altı çizilmişti. Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat'taki toplantıya kadar liderleri gezeceği, isimleri alacağı ve sonra da o isimler üzerinden hangisinin milletin teveccühü olduğuna dair belirlenmesi için bir metodun ortaya konulacağı ona göre hareket edileceği gibi bir süreç varmış ama bu deprem felaketi nedeniyle yapılamadı. CHP'nin de bir anket çalışması vardı, o da yapılamadı. Sonuç alınamadı, alınsa da artık şartlar çok değişti deniyor.

AKŞENER BİR İSİM Mİ ÖNERECEK?

2 Mart'taki toplantıda İYİ Parti cephesi ya bir kez daha bu metot üzerinden konuşulur veya masaya isimler gelebilir, deniliyor. Çoğunluk artık masaya isim gelmesi gerektiğini düşünüyor. O noktada tüm liderlerin ve tabii Akşener'in önerileri de olacaktır deniliyor. Bir isim mi önerecek, buna net bir yanıt alamadım.

"15 MART'A KADAR HER ŞEY NETLEŞİR DENİLİYOR"

Ama şuna işaret ediyorlar; milletvekilleri ile toplantı yapacak, genel idare kurulu ile toplantı yapacak, masadan sonra cuma günü belediye başkanlarıyla, cumartesi eski il başkanları da dahil il başkanlarıyla birlikte kapsamlı olarak partisinin nabzını tutacak. Akşener, tümünün bakış açısını masaya koyacak gibi duruyor. Belki 2 Mart'taki toplantıda olmasa da kısa bir aralıktan sonra yani 2 Mart'tan 3-4 gün sonra bir ikinci bir toplantı da yapılabilir ve esas netlik orada sağlanabilir deniliyor. Ama her koşulda 15 Mart'a kadar her şey netleşir deniliyor. Ama her koşulda 15 Mart'a kadar her şey netleşir mesajı veriliyor. İYİ Parti'nin yansıttığı ilk değerlendirmeler...

KILIÇDAROĞLU MASAYA KENDİ İSMİNİ Mİ KOYACAK?

CHP, Meral Akşener'in deprem öncesinde de aynı fikirde olduğunun altını çiziyor. Oturulur görüşülür mesajları veriliyor. Artık metot kalmadı deniliyor. Artık ismin masaya gelmesi gerektiği görüşü var CHP'de de. Peki Kemal Kılıçdaroğlu 2 Mart'ta kendi ismini masaya getirir mi? Bu kritik bir soru. Benim anladığım kadarıyla, CHP cephesinden yansıyan bilgiler Kılıçdaroğlu'nın masaya kendi ismini koymayacağı ama o masadan bir liderin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini önermesi durumunda adaylığının konuşulabileceği belirtiliyor. Peki Meral Akşener başka bir isim önerir mi? Böyle bir beklenti yok CHP'de.

İmamoğlu ve Yavaş konusunun kapandığına dair CHP çok net. Bu tarz beklentilere karşı masanın dağılma ihtimalini söylemiştim. CHP artık bu konuda çok net. İYİ Parti cephesinde de CHP'nin burada nokta koyduğu yerde bu isimlerin gündeme getirilmesi şık olmaz yaklaşımı vardı. Bu saatten sonra bu değişir mi? Meral Akşener'in partisinin yetkili kurullarında tuttuğu nabızdan sonra doğrudan masaya isim getirme yönünde bir karar verir mi bunları göreceğiz. Ama Akşener'in de masaya getireceği bir takım öneriler olduğunu net söylüyorlar. CHP cephesinde de bunlar değerlendirilir deniyor şu anda. Ama netice itibarıyla CHP'den şöyle bir mesaj var; herkes bir öneride bulunacaktır illa ki ama çoğunluğun önerdiği, söylediği bir isim çıkarsa ona uyulur belki diye bir mesaj veriliyor.

"KARAMOLLAOĞLU HAFTAYA TURA ÇIKACAK"

Ev sahibi Saadet Partisi. Orada da nabız tuttum. Temel Karamollaoğlu haftaya tura çıkacak, liderlerle görüşecek. Biraz o turda gündem netleşecek deniliyor. Eğer 2 Mart'ta değil bir sonraki toplantıya kalırsa sonuç, o da CHP'nin ev sahipliğinde yapılacak.