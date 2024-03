Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her adımımızı ya CHP ya PKK engelledi

Haberin Devamı

Hakkari‘yi özlemiştik, Hakkarili kardeşlerimizi de çok özlemiştik. Görüyoruz ki Hakkarili kardeşlerimiz de bizleri özlemiş. Sizlere selamlarımızı bir kez daha buluşturan Rabbime hamdolsun. gönlü kar sularının beslediği derelerden daha saf olmaktan Hakkari'ye gelmeden önce Van misafiri olduk. Maşallah orada da bambaşka bir coşku vardı. Doğu, batı, kuzey ve güney demeden ülkemizin dört bir köşesini 81 vilayetimizin her köşesini dolaşıyoruz. Zaza, Alevi-Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle kucaklıyoruz. Eski Türkiye’de kendini devletin sahibi gören bir avuç seçkin azınlık dışında çoğumuz ötekileştirdi. Haksızlığa ve uykusuzluğa maruz bırakıldı, gezi olaylarından 17-25 Aralık darbe girişimine hendek terörden 15 Temmuz ihanetine kadar nice badireyi Aşarak bugünlere geldik.

Demokrasi mücadelemizi bırakmak için her yolu denediler, her şeyi yaptılar. Ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldılar. Eminim sizler de gayet iyi hatırlıyorsunuz. Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi, ya da istismar zeminini kaybetmekten korkan bölücü örgüt tarafından sabote edildi. Bölücü örgüt ise terör eylemleriyle, vatan evlatlarını kalleşçe katlederek aynı amaca hizmet etti. Türkiye'de huzurun, güvenliğin, demokrasinin hakim olmasını istemedi. 31 Mart'ta esaslı bir ders vermenizi bekliyorum. Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristlere aktarmak yerine sizin için kullanacak isimler belirledik. Hakkari, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, gençler, kadın kolları; kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bin 476 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Yaklaşık 22 yıl boyunca bu ülkenin her köşesine hizmet götürmek için mücadele ettik. Hakkari'ye 72 milyar lira yatırım yaptık. Birçok farklı branşta 20 spor tesisi inşa ettik. Hakkarili ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Hakkari, Yüksekova devlet hastaneleri başta olmak üzere 5'i hastane toplam 37 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Toplum Yararına Programımız kapsamında 2 bin kardeşimizi istihdam edeceğiz. Şu anda Emniyet'e sordum, benim şu anda karşımda kaç kardeşim var diye. Ve evet 30 bin.