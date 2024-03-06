Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'de KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



65 bin kişi var dediler. Soruyorum 65 bin Gakkoş olduğu yerde Elazığ seçimlerini kim kazanır, evelallah Gakkoşlar kazanır. Pazar sahur, pazartesi iftar hazırız değil mi? Depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 11 ay sonra sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Elazığ seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 67,2 oranında destek verdi. Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde oy oranlarıyla Gakkoşlar bir kez daha bu kardeşinizin yanında yer aldı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aziz şehrin gençleri hazır ve kararlı. Gakkoşlar sevdi mi tam sever. 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Aynı güçlü duruşu 31 Mart'ta da bekliyoruz.

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"TERÖRLE MÜCADELEYİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNE TAŞIDIK"



Milletin evlatlarına asla ihanet edilmez. Nerede bir terörist varsa tepelerine biniyoruz. Uzun yıllar terörle anılan yerlerde artık huzur ve güven hakim. Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, hepsini temizledik. Operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Terör bataklığını kurutuyoruz. Birilerinin Suriye'de teröristan kurdurma hayalleri vardı. Bu hayalleri yırtıp attık. Irak'ın kuzeyinde güzel neticeler alacağız. Elazığ en çok şehit veren illerimizin arasında yer alıyor. Kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacağız. Topraklarımıza göz dikenlerden bunu hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız. Buradan bir kez daha Elazığ'a iradesine sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 31 Mart akşamı Palu'dan farklı bir ses bekliyorum. Ekonomide ihracatta istihdamda üretimde sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. Türkiye bu alanda dünyanın ilk dört ülkesi arasında yer aldı. Nerede bu CHP? İnşallah 2028'de KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.



"ENFLASYONU TEKRAR TEK HANEYE DÜŞÜRECEĞİZ"



Ekonomimiz 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem ve çatışmalara rağmen 2023'te yüzde 4,5 büyüdü. Büyüyoruz. Milli gelirimiz 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. İhracatımız düzenli şekilde artmaya, cari açığımız iyileşmeye devam ediyor. Ekonomimizin temel direkleri sağlam ve dirençli ve güçlü. Covid salgını ve Rusya Ukrayna savaşının olumsuz etkileri ekonomide devam ediyor. Herkes çeşitli adımlar atıyor. Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak iş değil. Amacımız enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşürmektir. İnşallah biraz daha sabrederek bu amacımıza ulaşacağız. Çalışan ve emekliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları görüyoruz. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeksizin emeklilerimiz 2024 ilk 6 ayı için yüzde 49,25 zam almış oldu. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkardık. Biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz. Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Şimdiye kadar hep dürüst olduk. Vatandaşımızla açık yüreklilikle konuştuk. İnşallah el ele verecek sorunları çözeceğiz. Yeter ki aramıza birilerini sokmayalım. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak tek gayemiz sizlere hizmettir. Belediyelerde her biri şanla geçen 30 yıllık tecrübeye sahibiz. Ülkemizin eksiklerini gidermekle kalmadık Türkiye'yi en büyük yatırım ve kalkınma hamlesiyle tanıştırdık. Rakiplerimiz bizim yaptıklarımızı eleştirerek yıllarını harcadılar. Bugünde aynı tavrı sergiliyor, günlerini geçiriyorlar.



"CHP'NİN BAŞINI ÇEKTİĞİ MUHALEFETLE İLGİLENMİYORUZ"



Şahsi kariyerleri dışında rantı bol belediyeleri kapışmak dışında gündemlerinde hiçbir şey yok. Millet pembe dizi izler gibi bunların ayak oyunlarını izliyor. Güya siyaset yapmaya yeltendiklerinde bedelli askerlik haklarını kullanan vatandaşımızın bir kesimine hakaret ediyorlar. Biz artık CHP'nin başını çektiği muhalefetle ilgilenmiyoruz. Bizim gündemimizde sadece hizmet var. Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki katliamlara çözüm bulmak var. Gerisi bizim nezdinde hükümsüzdür. Son 21 yılda Elazığ'a 137 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. 33 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 30 bin 112 konutun yapımına başladık. Şubat ayında 2255 konutun kuralarını çektik, depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 22 bin 512 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Elazığ'da toplam 51 adet köprü inşa ettik. Palu- Genç-Muş Demiryolu'nu yeniledik. Yaptığımız yatırımlarla havalimanımızı büyüttük.