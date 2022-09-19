Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

* Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim öğretimin tüm kademelerini evlatlarımıza tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz. Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması, fırsat eşitliği... tarihi adımlar atıyoruz. Her alanda eğitim altyapımızı güçlendirme gayreti içindeyiz.



* 4+4+4 eğitim reformu ile zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak ülkemiz genelinde okullaşma oranını yükselttik. #HaydiKızlarOkula kampanyamızla kız çocuklarımızın eğitime teşvik ederek okullaşma oranını %90'a çıkardık.

* Öğrencilerimizin gelişim aşamalarında okur-yazarlık aritmetik, beceri gibi eksikleri gidermek için birçok adımı hayata geçiriyoruz. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübemizi diğer ülkelerle paylaşmak amacıyla uluslararası teknik liseleri hayata geçirdik.



* TİKA'da özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere eğitim ve teknik eğitim desteği veriyor. Türkiye burslarıyla binlerce öğrenciye ülkemizde ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Çevre bilincini küçük yaşlarda artırmak için K12 programına çevre eğitimi ve iklim değişikliği derslerini ekledik.

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* Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nin daha aydınlık, yaşanabilir bir dünyanın temellerinin atılmasına vesile olmasını diliyorum: