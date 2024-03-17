Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta seçim zaferi bekliyoruz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Gazze ve Filistin topraklarındaki katliamlar sebebiyle Ramazan-ı Şerif'i buruk karşıladık. Gazze'de son asrın en vahşi soykırımlarından biri yaşanıyor.

Uluslararası kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Kabul edelim ki, İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi. Müslümanlar olarak bunun muhasebesini muhakkak yapmamız gerekiyor. Türkiye olarak doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz. Gazze'ye saldırılar bize olduğu gibi kardeşlerimize yönelik saldırıların engellenmesinde de gücün önemini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde projelere yenilerini ekleyeceğiz. Gazze'ye 40 bin tonu aşan insani yardımları artırarak sürdüreceğiz. Gazze çocuk ve kadın kabristanı oldu. Biz bu mücadeleye ömrümüzü adadık. Dünyada hiçbir siyasetçinim yapmaya cesaret edemediği dik duruşu 15 sene önce 'One minute' diyerek açıkça ortaya koyduk. Tüm terör örgütlerinin karşımızda yer aldığı seçimden zaferle biz çıktık. İnşallah 31 Mart akşamı da bu neticeyi beraber görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. İnsanlarımıza, sosyal medyaya yansımayan pek çok saldırı yaşandığını biliyoruz. 28 Şubat dönemi vari nefret suçlarına maruz kaldı. Muhalefeti de yönlendiren bir avuç azgın azınlığın yeniden tahakküm kurmasına dur dedik. seçim sonrası yaptığımız 'Türkiye kazanmıştır' ifadesi asla altı boş bir beyan değildi. Türkiye, takip eden aylarda gerçekten büyük bir badire atlattı. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, güç veren milletimiz istikbal ve istiklaline de sahip çıktı.



"'İSRAFI BIRAKTIK' DİYOR, HANGİ İSRAFI"



Hangi nedenle olursa olsun yanlış bir tercih sonu keşkelerle dolu nice pişmanlıklara neden olabilir. Bırakın yeni projelere imza atmayı birçok alanda işleyen sistemleri bile bunlar bozdu. Şehirlerimizi ileri götüremedikleri gibi beceriksizlikleriyle Fetret devrine soktular. Şehrimizi depreme hazırlama noktasında gayret sarf etmediler. Bunlar yarı zamanlı mesai ehliydiler. Kendi şahsi reklamlarına verdikleri ehemmiyetin yarısını sorunların çözümüne vermediler. 'İsrafı bıraktık' diyor, hangi israfı. Sizin harcadığınız rakamlar bilinir gibi değil. Seçim gecesi söyledikleri yalanları ise kendileri bile bugün hatırlamak istemiyor. Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun devam edebilmesi kadar yerel yönetimlerde kimin olduğu da önemlidir. Hükümet ile mahalli idareler arasında uyumun ülkemizi hedeflerine daha kolay ulaştıracağı nettir.



"ULAŞILMADIK KİMSEYİ BIRAKMAMA HEDEFİYLE 13 GÜN ÇALIŞACAĞIZ"



31 Mart'ta seçim zaferi bekliyoruz. Akılla ve basiretle hareket ederek ülkemiz, şehrimiz ve davamız için en hayırlı kararı 31 Mart'ta vereceğimize inanıyorum. Sandıkta her oy önemlidir. Önümüzde sadece 13 gün kaldı. Ulaşılmadık kimseyi bırakmama hedefiyle 13 gün çalışacağız. İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizin projelerini anlatacağız. Meydanlarda vaat dağıtıp hatırlamayanların foyalarını tek tek ortaya dökeceğiz. Hep birlikte el ele vererek 31 Mart'ta İstanbul'umuzu Murad'ına kazandıracağımıza inanıyorum.