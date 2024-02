Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlişkilerin zehirlenmesine fırsat yok

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, geçen yıl Türkiye ve Arnavutluk arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100’üncü yıl dönümünü idrak ettiklerini hatırlatarak, "Çok yönlü iş birliğimiz 2021 yılında Başbakan Rama ile birlikte Ankara’da ilan ettiğimiz stratejik ortaklık temelinde gelişmeye devam ediyor. Bugün icra ettiğimiz konseyimizin ilk toplantısıyla münasebetlerimizi daha ileri seviyelere taşıma kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Türkiye’nin Arnavutluk’un kalkınmasına verdiği önemi, Arnavutluk halkının refahını arttırmasına yönelik desteğini bir kez daha vurguladım. İmzalanan anlaşmalarla iş birliğimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik" diye konuştu.



"3 AY GİBİ REKOR SÜREDE ARNAVUTLUK’TA FİER DOSTLUK HASTANESİNİ İNŞA ETTİK"



Erdoğan, özel sektörün gayretleriyle hedeflenen rakama kısa sürede ulaşılacağına inandığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye 3 buçuk milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla Arnavutluk’taki en büyük 5 yabancı yatırımcı arasında yer alıyor. 600’ü aşkın Türk firması 15 binden fazla Arnavutluk vatandaşına istihdam sağlayarak ülke ekonomisine destek sağlıyor. Karşılıklı yatırımlarımızı artırmak ve iş çevrelerimiz arasındaki bağları daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk’un kalkınmasına yönelik projelere desteğimiz sürecek. TİKA’nın Tiran Koordinasyon Ofisi’nin statüsüne ilişkin olarak az önce imzalanan anlaşma bu alandaki iş birliğimize güç katacaktır. Başbakan Rama’yla Ocak 2021’de burada düzenlediğimiz basın toplantısında Arnavutluk’ta 3 ay içinde bir hastane inşa edeceğimizin müjdesini ve sözünü vermiştik. Hatta bu konuda Sayın Rama ile iddiaya da girmiştik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk ve 3 ay gibi rekor bir sürede Fier Dostluk Hastanemizi inşa ettik. Arnavutluk’un her bölgesinden gelen hastaların şifa bulduğu bu hastaneyi birlikte işletmeye devam edeceğiz."



"FETÖ’NÜN ARNAVUTLUK’TA AMACINA ULAŞMASINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"



Erdoğan, Türkiye’nin her daim Arnavutluk’un yanında olmayı sürdüreceğini kaydederek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iyi veya kötü günlerinde Arnavutluk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Sayın Başbakanın FETÖ ile mücadele konusundaki hassasiyetini biliyor, bunu takdirle karşılıyor. İlişkilerimizi zehirlemek için her yol ve yöntemi deneyen bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Arnavutluk makamlarının da bu gerçeğin farkında olduklarını görüyoruz. Karşılıklı anlayış çerçevesinde, örgütle mücadelemizi sürdüreceğiz. Halihazırda 2 bin öğrenciye eğitim hizmeti veren Türkiye Maarif Vakfı’nın faaliyetlerine sağladığı katkılar için Sayın Başbakana müteşekkiriz. Önümüzdeki dönemde bu desteğinin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Sayın Başbakanla bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye ve Arnavutluk, Balkanların barış ve istikrarlarının korunmasına katkı sağlayan 2 NATO müttefikidir. Arnavutluk’la Balkanlar’a ilişkin diyaloğumuzu yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Savunma sanayi ve askeri alandaki yakın iş birliğini de derinleştirmek arzusundayız. Az önce imzalanan ’askeri çerçeve anlaşması’ bu irademizin en somut tezahürüdür. Arnavutluk’u başarıyla tamamladığı 2022- 2023 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinden ötürü tebrik ediyoruz" diye konuştu.

RAMA: O HASTANE TÜRKİYE’NİN YAPTIĞI ÖNEMLİ BİR YATIRIMDIR



İşte Rama'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Sıcak sözleriniz için teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı biz hastane konusunda iddiaya girmedik. Biz de sadece online olarak izin veriliyor iddialara. Aslında demiştim ki ben bir iddiaya giremem. Ama şunu biliyoruz. Verilen söz tutulur. O hastane Türkiye’nin yaptığı önemli bir yatırımdır. Arnavutlar 3 önemli şeyi unutamazlar. Öncelikle sizin ve hükümetiniz sayesinde Kosova bağımsız cumhuriyet olarak tanındı. Bağımsızlığı ilan ettikten birkaç dakika sonra sizin tarafınızdan tanındı. Büyük deprem sonrası benimle iletişime geçen ilk kişiydiniz. Ve siz dediniz ki, 'Türkiye ayakta olduğu sürece Arnavutluk yalnız değildir' ve 500 dairenin inşaatı için hemen işe başladınız. Üçüncü olarak da Arnavutluk ve Arnavutluk halkı, Batı Balkanların diğer halklarıyla birlikte sudan çıkmış balık gibi hissetiler kendilerini. Özellikle dünya koronavirüs tarafından sarsıldığında. Televizyon ekranlarında gördüğümüz gibi Avrupa'da aşılamalar başlamıştı. Eğer Türkiye olmasaydı ve siz olmasaydınız kim bilir kaç kişi hayatını kaybetmiş olurdu. Bunlar üç önemli anlar bizim için. Arnavutluk'un hayatla ölüm arsında mücadele verdiği anlar bu anlar.



"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR AKTÖR"



Rekor bir zamanda bu hastane kuruldu. Bu sizin kırdığınız tek rekor değil diye biliyorum. Bugün o hastane Arnavutluk vatandaşlarının çok tercih ettiği bir hastane. Arnavut ve Türk hekimler orada çalışıyor. Bizim sağlık sistemi transformasyonunun bir önceliğini temsil etmektedir. Ticaret hacminin 1 milyarın üzerine çıkarmak gerekiyor. Burada da size bir iddia sunuyorum. Artık Arnavutlar kendi araçlarıyla Türkiye’de gezebilecek. Gerçi Almanya’dan sonra tanıdınız bunu ama bunu anlayışla karşılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, her zaman başarın ve istikrarın geliştirilmesi için istekli olmuştur. Ukrayna konusunda fikir alışverişinde bulundu. Önümüzdeki günlerde Zelenski ile birlikte toplantı gerçekleştireceğimizin bilgisini verdim. Türkiye’de bu görüşmeye davetlidir. Yoğun bir ajandası olmasına rağmen bunu kabul etti. Gazze’de olanlar içi acımızı ifade etmek isterim. Ateşkesin zamanı gelmiştir. Rehinlerin serbest bırakılması lazım. Türkiye vazgeçilmez bir aktör. Yarının güvenliğini sağlamak için önemli bir aktördür. Arabistan, Katar, BM ve Mısır'la birlikte önemli bir unsur. İki devletli bir çözümü destekliyoruz ama bu çözümün de garantileri olmalıdır. Güvenlik açısında bir garanti sağlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Bizi ziyaret eden Dışişleri Bakanı'na teşekkür ediyorum. O her zaman bizim dostumuz olmuştur.