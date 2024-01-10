Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef Türkiye Yüzyılı'ndan uzaklaştırmak, başaramayacaklar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



10 Ocak İdareciler Gününüzü tebrik ediyorum. Hep söylediğim gibi valilik ve kaymakamlık başta olmak üzere yöneticilik görevleri, saat sınırlaması ile yapılamaz. Valiler şehirlerinde paşalık etmekle değil, yetim halka babalık etmekle mükelleftir. Bu bakımdan şehrin yöneticisinin günün 24 saati yılın 365 günü kapısı da gözü de hep açık olacaktır. Aksi takdirde insanların hak ettiği idareyi veremezsiniz. Hayali olmayanın hedefi de olmaz. Gazadan gazaya koşmuş bir milletin evlatlarıyız. Medeniyet ve hakimiyet konusunda kaybettiğimiz her şeye yeniden kavuşabiliriz. İlimden ahlaka her konuda bu yol haritasını izleyeceğiz. Hep bu anlayışla hareket ettik. 10 yıl önce Milletimizin karşısına 2023 yıl hedefiyle çıkmıştık. Birileri bu programı duyunca bize akıllarınca dudak bükmüştü. Hedeflerimizin çoğuna ulaştık. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimiyle birlikte milletimizin önüne yeni bir vizyon koyduk. Türkiye Yüzyılı milletin ve devletin ortak hayalidir, ortak projesidir.

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"ÖMRÜNDE TUĞLA ÜSTÜNE TUĞLA KOYMAMIŞLARIN RAHATLIĞI HİÇBİR ZAMAN SİZİ YANILTMASIN"



Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetler, Türkiye Yüzyılı'nın temelidir. Bu güçlü temel üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı'nı, bizden sonrakilere bırakacağımız bir miras olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrını hangi sıkıntılarla geçtiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin bu eksiklerini gidermiş olsak da geldiğimiz yeri yeterli bulmuyoruz. Öyle kritik bir eşikteyiz ki; bundan sonra atacağımız adımlarla ya küresel gelişmişlik liginin ön sırasında yer alacağız ya da tekrar geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacağız demiştik. Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamışların rahatlığı hiçbir zaman sizi yanıltmasın. İşimiz zor. Ülkemizde bu senaryoda figüranlık yapmayı hevesli kimseler de hiç eksik olmuyor. Son günlerde karşımıza çıkan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri de hevesi de gayet iyi biliyoruz. Bu bayat oyunların gayesi bizim asıl vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar.



"TÜRKİYE, KENDİ SINIRLARINDAN İBARET BİR ÜLKE DEĞİLDİR"



Sıkıntıların elbette farkındayız. Milli birlik, ve bütünlüğümüzün düşmanı sosyal fay hatlarını, bu defa İslam düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar. Ekonomik dalgalanmaları kullanarak insanları devletlerine düşman etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin asla taviz vermediği demokratik olgunluğundan rahatsız olanlar, faşizmin en lümpen biçimlerinin güzellemesine giriştiler. İsrail'in vahşetini yüceltenlere dahi rastlayabiliyoruz. Bize düşen insanımızı Türkiye düşmanlarına karşı uyanık tutmaktır. Türkiye, kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Milletimiz de sadece bu sınırlar içerisinde yaşananlardan sorumlu bir topluluk değildir. Gören gözler işiten kulaklar hakkı dile getiren diller için bu anlamlı tablo gerçekten çok büyük bir sorumluluk demektir. Türkiye Yüzyılı bu bakış açısıyla ete kemiğe büründürülmesi demektir. Türkiye 31 Mart'ta yerel seçime hazırlanıyor. Önümüzdeki seçim sürecinde üstün gayret bekliyorum. Seçimlerin sağlıklı bir şekilde huzur ve güven içinde yapılması şarttır. 31 Mart'ta da milletten alamadığı desteğin acısını kargaşa ve kaos çıkarmak isteyenler olabilecektir. Rekabeti ülkeyi karıştırmak için kullanmak isteyenler de olacaktır. Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Sürecin baştan sona sorunsuz sıkıntısız emin bir şekilde yürümesini gözeterek öncelikle sizler yapacaksınız. Her ihtimali göz önüne alan ve alternatif çözüm yollarını hemen devreye alacağınıza ben inanıyorum.