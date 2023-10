Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, ne işin var senin İsrail'de?

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Kuruluşundan bugüne kadar TÜGVA faaliyetlerinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Vakfımız 81 ildeki temsilcilikleriyle 340 bini aşkın üye sayısıyla, yurtları ve gençlik merkezleriyle ülkemizin gurur abidesi kuruluşlarından biridir. TÜGVA'nın kamplarıyla, kültür sanat ve spor faaliyetleriyle hizmetlerini takdirle karşılıyorum. Bir dönem sadece ülkemizin sınırlarında faaliyet yürüten kuruluşlarımız artık hudutlarımızın ötesinde faaliyet gösteriyor. Yurtdışı ziyaretlerimizde TÜGVA'lı gençlerimizle buluşma fırsatı buluyoruz.

Türkiye Yüzyılı inşası için verdiğimiz mücadelede daha da güçleniyor. Sizlerin ufku karşısında bizim de vizyonumuz genişliyor. Sizi bizim iftihar kaynağımız birilerinin korkusu haline getiren bu özelliklerinizdir. Dağdaki teröristlere, 'Yere izmarit atmıyorlar' diyerek çiçek çocuk muamelesi yapan paçavraların sizi lekelemeye çalışmasının sebebi budur. Varsın onlar sizin çalışmalarınızdan rahatsızlık duysun. Biz sizlere destek olmaya devam edeceğiz.



"NE 6'LI MASA, NE 16'LI MASA, NE 1600'LÜ MASA TUTTU"



TÜGVA'lı kardeşlerimizle geçen sene gençlik buluşmasında birlikte olmuştur. 25 bini aşkın gencin bir araya geldiği o muhteşem etkinlikteki kardeşlik ruhunu hala hatırlıyoruz. Unutmayın o buluşmamızdaki kavmimize uygun şekilde seçim sürecini başarıyla tamamladık. En kritik seçimlerden seçimleri tam demokrasi şöleni içinde rekor katılım oranlarıyla istisnai atmosferde gerçekleştirdik. Sayısız ithama maruz kaldık. Daha önce görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk. 6'lı masa dediler, gerekirse 16'lı masa dediler. Ne oldu? Ne 6'lı masa, ne 16'lı masa, ne 1600'lü masa tuttu. Parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerede bunlar, yok oldular. Ama millet var. Terör örgütlerinin alenen siyasete müdahale ettiği senaryolarla karşılaştık. Bizlere destek veren gençlerimize teşekkür ediyorum. Siz bize sandıkta sahip çıktığınız, biz de hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 seneyi ustalık dönemimiz olarak görüyoruz. Ulaşımdan savunmaya, eğitimden gençliğe her alanda ülkemizin eksiklerini büyük ölçüde tamamlamıştık. Şimdi bunu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir safhaya taşıyoruz. Kabinemizi bu vizyona göre oluşturduk.

"DEPREMZEDE GENÇLERİMİZİN YUVA KURMASINA YARDIMCI OLACAĞIZ"



Ne 40 yılı aşan siyasi hayatımız, 21 yıllık iktidar dönemimizde kibirle yaklaşmadık. Birileri gibi 'Tıpış tıpış gidip yapacaksınız' asla demedik. İçinde debelendiği dipsiz karanlığa gençleri çekmeye çalışan kifayetsiz muhterisler gibi olmadık. 'Demokrat Dede' namıyla ortalıkta dolaşanların gençlere görev vermeye gelince sırra kadem bastıklarının şahidiyiz. Bunların tek derdi getirildikleri koltukları korumaktır. Otobüsün üzerinden koltuk atıyor. Öbürü koltuğu bırakmamak için neler yapıyor. Biz hayatın her alanında gençlerimize alan açmanın mücadelesini verdik, veriyoruz. Yurt yatak kapasitemizi 950 bine, spor tesisi sayımızı 4 bin 350'ye, AR-GE merkezi sayımızı sıfırdan 1298'e, Teknopark sayımızı 2'den 100'e çıkararak sizlerin yanında olduk. Cep telefonu, bilgisayar desteği ve 10 gb internet sözümüzü tuttuk. Aile ve Gençlik Vakfı'nın kuruluşu kanun teklifini yakında Meclis'e sunacağız. Bu banka ile depremzede gençlerimizin yuva kurmasına yardımcı olacağız. Okuyan araştıran sorgulayan bilime sanata spora meraklı milli ve manevi değerlere sahip gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerinin önünde engel bırakmıyoruz. Gençlerin sırtından geçinenlerin ne ülke, ne de millet gibi meselelerinin gündemde olmadığı açıktır. Uluslararası Uzay Kongresi'ne 2026 yılında Antalya'da ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye ve İtalya olarak beraber düzenleyeceğiz. Siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.



AMERİKA'YA UÇAK GEMİSİ TEPKİSİ: NE İŞİN VAR SENİN ORADA



Bölgemiz son günlerde sıkıntılı günler geçiriyor. Rusya Ukrayna savaşı 595.gününü geride bıraktı. İki komşumuz arasında çatışmalar sürüyor. Suriye'deki kardeşlerimiz 12 yıldır sukünete hasret şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Diğer komşumuz Irak, ABD işgalinden beri gerilimlerden kendini kurtaramadı. Birçok kardeş coğrafyada istikrarsızlık hakim. Türkiye olarak bizlerde doğrudan etkileniyoruz. Kim olursa olsun mazluma sahip çıkmayı kanın gözyaşının ve katliamların önüne geçmeyi yani diklenmeden dik durmayı öncelikli vazifemiz olarak görüyoruz. İsrail-Filistin geriliminde tavrımız bu yöndedir. 3 gündür liderlerle görüşüyorum. Çocuk kadın vs. Gazze'de şu an su ve gıda yok. Bunlar İnsan Hakları evrensel Beyannamesine ters. Nerede batı. Aldıkları tedbir yok. ABD uçak gemisi gönderiyor. Bay Amerika, Amerika nere, İsrail-Filistin nere? Ne işin var senin orada. Amerika gibi ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?

"TÜRKİYE'NİN SİHA'SINI NASIL DÜŞÜRÜRSÜN YA?"



Türkiye'ye ait Suriye'de SİHA'yı düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. NATO'da beraber değil miyiz? Türkiye'nin SİHA'sını nasıl düşürürsün ya? 'Görmedim farkında değildim.' Bunu nasıl söylersin. Biz kriz ilk patlak verdiğinde tarafları itidale çağırdık. 13 liderle telefon görüşmem oldu. Dışişleri bakanımız bir taraftan MİT başkanımız bir taraftan görüşmeler devam ediyor. Mısır'ın Refah Kapısını bombaladılar. İnsani yardım noktasında adım atalım dedik, orayı da bombaladılar. Sisi ile de görüştük. Muhammed Bin Zayed ile görüştük. Katar Emiri ile görüştük. Hamaset peşine düşmeden, bu ateşi bir an önce söndürme derdin olduk. Orantısız şiddetin daha fazla şiddete acıya sebep olacağını söylüyoruz. Gazzeli kardeşlerime yönelik katliam derecesinde saldırıların hiçbir izahı olamaz. Sene 1947 sene 2023. Sürekli İsrail buraları işgal ederek, ufacık yere Filistin'i mahkum etti. Örgütlerden farklı olarak devletler savaş hukukuna riayet etmekle mükelleftir. Bunun giderek kaybolduğunu görüyoruz. Filistin halkına yönelik insani yardımları durdurarak ne yapmak istiyorsun. Bölgede söz ve etki sahibi aktörleri gerilimi düşürmek için çaba harcamaya çağırıyoruz. Gazzeli kardeşlerimize malzeme ulaştırmak için çabalarımızı yoğunlaştırdık.