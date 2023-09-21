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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de iş dünyası ile buluştu: Türkiye, yatırımcılar için güvenli liman olma konumunu sürdürüyor

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türk-Amerikan İş Konseyi#New York
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde iş dünyası ile buluştu: Türkiye, yatırımcılar için güvenli liman olma konumunu sürdürüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 02:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan İş Konseyi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Satın alma gücüne göre dünyanın 11. büyük ekonomisi, nominal olarak ise 17. büyük ekonomisiyiz. Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma konumunu sürdürüyor. Bu konumumuzu daha da perçinliyoruz" dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İstanbul Finans Merkezini enerji merkezi haline getirmeyi arzu ediyoruz. Türk Hava Yolları ABD'de 12 noktaya uçuş yapıyor. 15 Kasım'da 13. noktaya uçuşlar başlıyor. Turizm açısından da ilişkilerimizin seyrinden memnuniyet duyuyorum. Türkiye olarak son 21 yılda büyük bir başarı hikayesi yazdık. Ülkemize yatırım yapan Amerikan girişimcilere Türk ekonomisine duydukları güven için teşekkür ediyorum. Hali hazırda, Amerikalılar dahil birçok uluslararası şirket, Türkiye'yi merkez olarak tercih ediyor. ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti. Kalkınma yolculuğumuza kaldığımız yerden başladık. Seçimler sonrası ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini memnuniyetle müşahade ediyorum. 

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"TÜRKİYE, YATIRIMCILAR İÇİN GÜVENLİ LİMAN OLMA KONUMUNU SÜRDÜRÜYOR"

Dünyada artan enflasyon doğal olarak bizim de sorunumuz. OVP'de öncelikli 7 alanda reform belirledik. Satın alma gücüne göre dünyanın 11. büyük ekonomisi, nominal olarak ise 17. büyük ekonomisiyiz. Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma konumunu sürdürüyor. Bu konumumuzu daha da perçinliyoruz.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türk-Amerikan İş Konseyi#New York

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