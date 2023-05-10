Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Sevgili gençler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dillerin, medeniyetlerin beşiği Mardin bugün bir başka güzelsin. Her bir ilçenle ayrı güzelsin. Konakları, hanları, hamamları asırlık ibadethaneleriyle ne güzelsin Artuklu. Ne güzelsin Dargeçit. Zeytini, zeytinyağı, peyniri ile ne güzelsin Derik. Bereketli ovasıyla ne güzelsin Kızıltepe. Kızıltepe bu seçimlerde patlıyor mu? Özel takip edeceğim. Bakalım Kızıltepe'de nasıl bir ses gelecek. Ne güzelsin Mazıdağı. Gümüşü, kavunu, konakları ile ne güzelsin Midyat. Zeynel Abidin Camii, kaleleri, höyükleriyle ne güzelsin Nusaybin. Bitmedi. Ne güzelsin Ömerli. Maşallah. Geçler siz bugün bir başkasınız. sizin heyecanınızla anlıyor pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek. Gençler size güveniyorum. Ne güzelsin Sahur. Kirazı ve kiliseleriyle ne güzelsin Yeşilli. Mardin'in güzelliklerini saymaya kelimeler yetmiyor.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellerin oyunları bizi yıldıramaz Haberi Görüntüle

"TERÖRE ASLA MÜSAMAHAMIZ YOKTUR"



Bize Mardin'den daha güzel kardeş mi olur? Bu kadim coğrafyada tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Terörü Cudi'de gömdük mü, Gabar'da gömdük mü, Tendürek'te gömdük mü? Çünkü terör vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Yavrularımızı ailesinden geleceğinden koparıp eline silah vererek, katil yapanı da meşrulaştırmaya çalışanı milletim affetmez. Buradan hep beraber seslenelim. Bu HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Anlaştık mı? PKK'dan DEAŞ'a kadar üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz. Arap deyince DEAŞ'ı öne sürenler, bizim kardeşliğimizin sırrına eremez. Mardin bunları iyi tanır. Hepsinin ciğerini bilir. Mardin bugüne kadar kendi ülkesine efelenenlere eyvallah etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Birliği dirliği her şeyin üzerinde gören Mardinli kardeşlerimle aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız.

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"MARDİN'DE 21 YILDA 97 MİLYAR LİRA TUTARINDA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"



Türkiye Yüzyılı'nı da beraberce kuracağız. Bunun için pazar günü yapılacak seçimler çok önemli. Eşimiz, dostumuzdan tereddütlü olan varsa ikna edip sandığa götürmeye var mıyız? Pazar günü bir kazaya meydan vermeyelim. Terör örgütünden, tefecisine hepsi elini ovuşturarak bekliyor. Suriye'ye yaptıklarını bize yapmak için gün sayan emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bu güzel ülkeyi karanlık günlerine döndürmeye bunların güçleri yetmez. Sapkın akımların önünü açanların heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur. Bunu yapmazsak, milletimizden hangi yüzle yanımızda olmasını isteyebiliriz. Bunu engellemek için karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi. Bay bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Önüne 5 koyun katıp ovaya salsanız akşama kaybedip evine döner. Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Bunların Kürtlük, Araplık derdi yok. Bunlar bütün katliamların arkasındaki projeyi aynen uygulamaya devam ediyor. Mardin geleceğini bu bay bay Kemal'e emanet eder mi? Kendisiyle birlikte ülkeyi uçuruma sürüklemekten korkmayan, fitne tüccarına Mardinli kardeşim izin verir mi? Mardin, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı inşası için Bismillah diyor muyuz? Benim gönlümün efendisi Mardin bu. Bu ülkede 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Mardin'de 21 yılda 97 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik.

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"Mardin'DEN REKOR BİR OY ORANI BEKLİYORUZ"



41 adet spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahiplerine 10 milyar lirayı aşkın kaynak aktardık. Mardin Şehir Hastanemizle, Kızıltepe Hastanesi ek binasının inşaatı sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 11 bine yakın konutu kazandırdık. İlk Evim'le 2550 yeni konut yapacak, İlk Arsam'la 17 bin 500 arsa vereceğiz. 3500 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 29 kilometreden aldığımız bölünmüş yolu 279 kilometreye çıkardık. Çukur eylemleri sırasında tahrip edilen cadde ve sokakları yeni baştan biz inşa ettik. Mardin Havalimanı'na yeni bir terminal binası yaptık. Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ve hidroelektrik santralini şehrimize kazandırdık. Çiftçilerimize 3.5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. GAP'ı biz hızlandırmıştık, kalan projeleri de sonuçlandırmak da inşallah bize nasip olacak. Derik ve Nusaybin'e de önümüzdeki dönemde doğalgaz veriyoruz. Doğalgazı 1 ay tamamen ücretsiz yaptık. Faturalar bedelsiz olarak geldi mi? Altındaki notu okudunuz mu hayırlı olsun. 21 yılda ülkemize her alanda asırlık eserlerle donatırken hep bugünleri düşündük. Bunlar sadece yaptıklarımızın kısa bir özeti. Bu eser ve hizmetler yarım kalmaması için sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkıyor muyuz? Mardin'den rekor bir oy oranı bekliyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrında milli mücadele verip ülkeyi kurarken, bu bölge üzerinde çok oyunlar oynandı. Bu kadim topraklar üzerinde hesapları olanlar sinsi hedeflerinden hiç vazgeçmedi. Türkiye'yi ekonomik olarak bitik yerlerden biri yapmak için çok uğraştılar. Sizler bu oyunu gördüğünüz için milletimizin birliğinden yana yaptınız. Birileri ilçelerin sokaklarını çukurlarla bölmek için biz kendimizi siper ettik. Nice terbiyesizliklerle uğraştık.