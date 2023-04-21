Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrası açılış ve mitinglere ağırlık vereceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karadeniz Gazının devreye alınmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün akşam söylenmesi gereken ne varsa Karadeniz doğal gazıyla ilgili söyledik. Öncelikle bir ay ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz gazını milletimizle buluşturacağız. Tüm rezervimiz bereketli olsun. Ülke genelinde Enerji Bakanlığı doğal gazın girmediği il ilçe bırakmayacak. Şu an itibarıyla da bir taraftan sismik araştırmalar, sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu rezervi artırmak, üretimi artırma noktasında." dedi



SEÇİM YOL HARİTASI

"Gidilmemiş il bırakmak istemiyoruz" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:



İnşallah yarın Nurdağı'ndayım, oradan Gaziantep'e geçeceğim, yetişebilirsem Hatay'a da geçeceğim. Bölgedeki turları devam ettireceğiz. Sonra da açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. İstanbul ilçeleriyle, Ankara ilçeleriyle çalışmaları devam ettirirken şehir mitinglerini Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun devam ettireceğiz. Planlamalar yapılıyor, bu istikamette çalışmalara devam edeceğim. Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum. Kabine üyesi arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyor. Bu şekilde kalan süreyi dolduracağız. Bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı şekilde tamamlamak.

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"TOGG ULUSAL DEĞİL, ULUSLARARASI MARKA"

Teslimat tırlarımız yollarda. İlham Aliyev'e, Mirzayev'e Togg gönderdik. Diğer liderlerle de bu şekilde paylaşacağız. Togg'un ulusal değil uluslararası marka olduğunu dünya görecek. Lider dostlar kardeşler çok memnunlar. Ülkemde Togg'u tercih edenler memnun kalacaklar.

AK PARTİ İLÇE BİNASINA SALDIRI

Şu anda ben tabi bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde değerlendirmeye girecek değilim. Rant beklentisi içinde de değilim. Terörist teröristliğini eşkıya eşkıyalığını her zaman yapacaktır. Terör bölgelerinde AK Parti olarak çok yaşadık, şehitler de verdik. Bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları kendilerine İstanbul'da saldırı olunca bunu ranta dönüştürme içine girdiler. Biz tüm tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz, ilk defa olan şeyler de değil. İçişleri, Emniyet bu eşkıyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de yargıda yapılıyor.