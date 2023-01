Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Romanlara müjde: Koordinasyon merkezi, güzel sanatlar lisesi, özel konut projesi

Haberin Devamı

Kardeşlerim, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlere 'kardeşlerim' diye lafın gelişi olsun diye hitap etmiyorum. Aynı sokaklarda birlikte büyüdüğümüz için sizler benim kandan öte can kardeşlerimsiniz. Birileri sizin adınızı siyaseten anar, sadece görüntü vermek için sizi selamlar ama bizim sizinle geçmişten bugüne gelen ve son nefesimize kadar sürecek olan yol arkadaşlığımız var. Bugün bir araya geldiğimiz toplantıyla kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz. Yol arkadaşlığımız büyüdüğümüz sokaklarda kalmadı, aynı sokaklarda beraber yürüdük. Hangi göreve geldiysem dönüp size baktım. Beyoğlu İlçe başkanlığım, İBB Başkanlığım döneminde yaptığım çalışmaların şahidi sizlersiniz.

"KİMSENİN KÖKENİNE, DİLİNE, İNANCINA FARKLILIĞINA BAKMADIK"



Başbakanlığım döneminde yaptığım çalışmaların şahidi sizlersiniz. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz buluşmayı unutmak mümkün mü? Tüm çalışmaları ideolojik dayatmayla değil canı gönülden yürüttük. Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık. Kimsenin kökenine, diline, inancına farklılığına bakmadık. Sadece insan sıfatıyla vatandaşımızın eserin en güzeline layık olduğuna inandığımız için yüzümüz hep size dönük oldu. Bizi çekemeyenler patlasın, çatlasın diyoruz. Ne patlasınlar, çatlasınlar sadece ibret, örnek alsınlar yeter diyoruz. Eser nasıl verilir görsünler. Biz Yüzyılın Romanını birlikte yazalım onlar da bakıp anlasınlar diyoruz. Bir kez daha sizlerin gönül dostluğuna talibim. Bu çevredeki kardeşlerim bilir, doğup büyüdüğüm yer burası Kasımpaşa, Kulaksız. Haliç neydi, kokudan geçilmezdi. Burayı biz temizledik. Haliç'ten Alibeyköy'deki taş ocaklarına pisliği bizler naklettik. Şimdi ki haline biz getirdik. Bizden sonra gelenler temizliği devam ettirmedikleri gibi pislik akıttılar. Temelini bu kardeşiniz attı, Kadir Topbaş tamamına erdirdi, Allah rahmet eylesin.





Romanın coşkusu da öfkesi de desteği bir başka olur. Siz bir başkasınız. Bu topraklar, binlerce yıldır farklı toplumlara ev sahipliği yapmıştır. Hep bereketin sembolü olarak kalmıştır. Bin yıldır bu topraklarda üzerindeki her şeyi ortak tezahür olarak görerek beraberce yaşadık. Geçmişte Romanlar bazı sıkıntılar yaşadı. Hak ve özgürlük kullanımından kaynaklanan sıkıntıları gidermek bize nasip oldu. Mevzuatımızdan ayrımcı ifadeleri kaldırdık. Ceza kanunumuzda yaptığımız değişikliklerle nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak aramanın yolunu açtık. Roman kardeşlerimizin meselelerin devletin üst makamlarında konuşulmasını temin ettik. AK Parti Türkiye'nin her kesimiyle, Romanlarımızın da gönlündeki en büyük partisi olmuştur. İzmir Milletvekilimiz Cemal Bekle, Ankara'daki temsilciniz olarak sesinizi TBMM'de duyuruyor. Bakanımızın sizlerin temsilcilerinden danışmanları var. Bugün başka müjdelerim var. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. 25 ilimizin Valilikler bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak. 11 Valiliğimizde koordinatörler göreve başladı. Ülkemizde de önemli Roman sanatçılarımız bulunuyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızda görev yapan sanatçımız vardır. Salgın döneminde destekten en çok roman müzisyenlerimiz faydalandı. Şimdi de Roman kültürünü yaşatacak bir müze kuruyoruz.Kendi işini kurmak isteyen roman kardeşlerimize KOSGEB sayesinde destek sağlıyoruz. İŞKUR'un kurslarıyla programlardan Romanlarımızın faydalanması için destek veriyoruz. Roman çocuklarımızın tüm basamaklarda eğitim imkanlarından yararlanacak ilave destekler sunuyoruz. Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak bir güzel sanatlar lisesi açıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca her alanda projeler yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımız işbirliğiyle özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz. Daha önce 5 bin 133 konutu teslim etmiştik. Hedefimiz Her Romana Bir Yuva. Uygun ödeme imkanlarıyla huzurlu eve ulaştırmak istiyoruz. 12 ilimizde başlatmak için hazırlık yapıyoruz. 6 bin 700 kardeşimizin hanesini onararak teslim ettik. İzmir'de evleri cephe iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Önceki sene 8 Nisan'ı Romanlar Günü ilan ettik, kutlama programları düzenlenmesini sağladık. 2020-2030 strateji belgesinin ilk aşama eylem planını imzaladım. Yarınki Resmi Gazete'de yayınlanıyor. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Yeni bir küresel idare düzeninin tesisinin sancılarının yaşandığı dönemden geçiyoruz. Sadece Roman vatandaşlarımızla ilgili yaptığımız reformlar bile tarihi değişime şahit olduğumuzu göstermektedir. Türkiye Yüzyılı kendini bu ülkeye ait hisseden herkese aittir diyoruz.