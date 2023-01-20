İsveç'ten skandal onay! Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin

Güncelleme Tarihi:
İsveç’te terör örgütü PKK/YPG yandaşları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a benzetilen bir cansız mankeni başkent Stockholm’deki belediye binasının önünde ayaklarından asmıştı. Görüntüler Türkiye ve dünyadan büyük tepkilere neden olurken, İsveç'ten bir skandal hareket daha geldi. İsveç polisi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı iddia edilen eyleme onay verdi. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, CNN Türk canlı yayınında İsveç'in skandal izin kararını değerlendirdi.
"KENDİ YANGININA BENZİN DÖKEN BİR İSVEÇ VAR"
COŞKUN BAŞBUĞ: Geçtiğimiz günlerde diplomatik temaslar kuruldu. Çavuşoğlu'nun da görüşleri alındı. Kritik birkaç husussa vurgu yaptı. 'İsveç'te yeni bir sayfa açılabilir mi zorluyoruz?' dedi. Kafa değişmediği sürece mesafe kat etmeniz mümkün değil. Aynı İsveç NATO'ya girme vaadiyle Türkiye'nin kapısını çaldı. Her şey Türkiye'nin elinde. Bir mutabakat oluştu ve İsveç'in yapması gerekenler var. Şu ana kadar kafa değişmediği için arpa boyu yol kat etmedik. NATO'ya girmek isteyen bir ülke nasıl oluyor da böyle eylemlere izin veriyor. İsveç'te üyelik gündeme geldiğinde ciddi bir oran karşı çıktı. Burada net ABD'nin bir oyunu var. Ukrayna-Rusya tuzağı kurulmadan NATO bitmişti. Birçok devlet neden burada olalım fikirleri oluşmaya başladı. Bu tuzak işledi. ABD beklediğinden fazlasını elde etti. Daha da nasıl genişler bunlar tartışılmaya başlandı. İsveç'in aklı selim sakinleri görüyor, 2. tuzak var ve İsveç kullanılıyor. İsveç'in bana göre, haber kanalları tepkileri sansürledi. Sorgulayan bir kitle var. NATO'ya girmeye çalışan ve ABD tarafında olan bir yapı var. Paralel yapı her devlet için geçerli. Rusya'da da aynı tehdit var. Geçtiğimiz günlerde yaşanan alçak saldırıya karşı İsveç Dışişleri Bakanı kabul edilemez bir davranış diye vurguladılar. Biz karşılığı olmayan cümleler dedik. Asla ifade özgürlüğüne girmez. Değerler devletler tarafından korunmak zorundadır. İslam dünyasında bunları savunan tek ülke Türkiye kaldı. Türkiye'nin doğrudan refleks göstereceği için bu eylem planlanmış. Kendi yangınına benzin döken bir İsveç var.