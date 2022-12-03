Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Güvenlik şeridini tamamlayacağız

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Şanlıurfalılar, yaklaşık 3 buçuk yıllık aranın ardından sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Urfa'yı özlemişiz. Görüyorum ki Urfa'da bizi özlemiş. Ne diyor İbrahim Tatlıses, Seni gördüğüm zaman dilim ne den tutulut, seni gördüğüm zaman güller elimde kurur, haydi gülüm sen söyle aşkımı sevgiliye... Biz bugün derdimizi size söylemeye, sevincimizi sizinle paylaşmaya geldik.

"BUNLARIN TEK DERDİ KENDİ SİYASİ VE EKONOMİK ÇIKARLARIDIR"

Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da karıştıranınız da çok olur. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkları, kavgaları, kargaşaları ve bunların yol açtığı felaketleri, acıları, zulümleri görüyorsunuz. Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da, karıştıranınız da çok olur. Bugün binlerce kilometre öteden gelip kendi güvenlik ve refahları için bu bölgede bayrak gösterenleri, felaket vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Üstelik bunu yapanlar aynı zamanda Türkiye'nin kendi sınırlarını, kendi vatandaşlarının hayatını güvenlik altına almasına da karşı çıkıyor. Çünkü, bunların derdi ne bu coğrafyadaki Kürt'tür, ne bu coğrafyadaki Arap'tır, ne bu coğrafyadaki Türk'tür. Ne bu kadim coğrafyanın asli halkları olan diğer kesimlerdir. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır.

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İşte görüyorsunuz sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü bulduğu her fırsatta ülkemize saldırıyor. Çocuk, kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Ülkemizin yaklaşık 40 yılına mal olan terörle mücadele döneminde yitirdiğimiz on binlerce canın, yaşadığımız ekonomik ve sosyal kayıpların hesabı geçmişte sorulmadığı için bugün aynı cüretle karşımıza çıkıyorlar. Ama hamdolsun artık Türkiye, eski Türkiye değil. Artık Türkiye, eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eksi Türkiye değildir. Bugün kendi siyasi, ekonomik, askeri vizyonlarını kendi belirleyen, demokrasi ve kalkınma atılımlarını kendi iradesiyle hayata geçiren, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlerle kayıplarını telafi eden, altyapısını kuran, özgüvenini kazanan Türkiye, artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte, atılımlarını kendi gücüyle gerçekleştirmektedir. Dünyanın salgından savaşa kadar pek çok krizin pençesinde kıvrandığı bir dönemde biz sadece altyapımızın gücünü ispat etmekle kalmadık, aynı zamanda Türkiye Yüzyılını inşa etme kabiliyetimizi de dost düşman herkese kabul ettirdik.

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"2023'TE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALAYACAĞIZ"

Ülkemizin üretimden diplomasiye her alanda sahip olduğu potansiyeli en üst seviyede hayata geçiriyoruz. Daha önce hedeflerimize dudak bükerek bakanlar artık doğruya doğru diyerek bu tabloyu kabullenmek mecburiyetinde kalıyor. İnşallah 2023'te Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkararak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.

"RESMİ RAKAMI ALDIM, ALANDA 110 BİN KİŞİ VAR"

Buradaki muhteşem katılım, emniyetten resmi rakamı aldım, şu an bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de neresi, Şanlıurfa. Şimdi Urfa'dan öyle bir ses verelim ki, sizi zincire vurmak isteyenler hüsrana uğrasın. Şanlıurfa, şu muhteşem zenginliği ve tertemiz kalbiyle bizimle olduğu sürece galibiyetle neticelendirilemeyecek sorun yoktur.

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Dünya, geçen asırda yaşadığı iki cihan harbinden sonraki en sıkıntılı dönemine girdi. Bilindiği gibi 1920'de Fransızlar bu bölgeye girdiğinde işgal generali, doğruca gittiği kabrine hitaben, "Selahattin, Haçlı Seferi bitti ama biz döndük." demişti. Haçlı artıklarına o dönemde şanlı direnişinizle hak ettikleri cevabı sizler vermiştiniz. Bugün de maşaları vasıtasıyla 1000 yıl önceki hesaplaşmayı tekrarlamak isteyenleri görüyoruz. Şimdi de bu ruhunu satılığa çıkarmış alçaklar en güzel cevabı, sergilediğiniz şu birlikle, beraberlikle, cesaretinizle, metanetinizle, fedakarlığınızla, yine sizlerden alıyor ve alacak. Bölgemizdeki her gelişmeye Urfa'daki kardeşlik ikliminden aldığımız ilhamla bakıyoruz.

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"BİZ, ENSARI DA BİLİRİZ, MUHACİRİ DE BİLİRİZ"

Türkiye olarak Bosna'daki Karabağ'daki, Libya'daki kardeşlerimize hangi duyarlılıkla sahip çıkıyorsak Suriye'deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz. Mülteci kardeşlerimize gönlümüzü açtık, hiçbir zaman mazlumun kimliğine bakmadık.

Şimdi dört şey söylüyorum, ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açmak. Biz ensarı da muhaciri de biliriz. Bundan tavizimiz yok. Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz. O ne ensardan ne muhacirden anlar. Benim peygamberim muhacirdi değil mi. Şimdi de onun ümmeti olarak muhacirleri biliriz. Suriye'deki Kürt de Arap da Türkmen de bizim kardeşimiz.

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Şanlıurfa'ya toplam 70 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Nereye Şanlıurfa'ya. Şanlıurfa'ya 19 milyar lira tutarında sosyal yardım kaynağı aktardık. Bin 700 yataklı şehir hastanemizin inşası sürüyor. Genç nüfusu sebebiyle Şanlıurfa'daki konut ihtiyacı diğer illere göre daha hızlı artmaktadır.

Ülkemizi ağ gibi saracak hızlı tren projelerimizin duraklarından biri de Şanlıurfa'dır. Tarım ve ormanda Şanlıurfa'ya 5 baraj, 4 gölet, 3 içme suyu tesisi kazandırdık. GAP projesinin eksikliklerini tamamlayana kadar bize durmak yoktur.

Enerjide şehrimizin merkeziyle birlikte 7 ilçemizi doğal gaza kavuşturduk. Harran ve Halfeti'ye de inşallah bu ay içerisinde doğal gaz vereceğiz. Tarım, tekstil alanlarında istihdam programlarına hız verdik. Şanlıurfa'daki çiftçilerimizin en önemli sıkıntının elektrik olduğunu biliyoruz. Şehrimizdeki güneş enerjisi sistemleri yatırımlarını özel olarak teşvik ediyoruz. Güneş enerjisi santralleri kuruyoruz. Bunun için 229 milyon liralık kredi kullanıldı. Yeter ki siz daha çok üretin, ülkemize daha çok katkıda bulunun. Biz her türlü kolaylığı sağlarız.

6 ilimizde tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimine son 4 yılda 3.3 milyar liranın üzerinde destek verdik.

Çiftçilerimizin kullandığı elektriği de devletimiz 15 milyarlık yükü üstüne alıyor. Ödemeleri aylık yerine hasat döneminde yapma imkanı getirdik.

"YENİ BİR MÜJDE PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Şimdi yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz. BU proje ile Şanlıurfa'yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getireceğiz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"BAZI ÖNEMLİ MESAJLAR VERMEK İSTİYORUM"

Şanlıurfa'ya, sizlerle muhabbete doyum olmuyor ama sizleri yorduğumu da farkındayım. Sözlerimi bitirmeden önce burada sizlerin huzurunda bazı önemli mesajları da ifade etmek istiyorum. Bu mesajlarım Türkiye'nin geleceği üzerine siyasi, ekonomik, askeri hesap yapan, içerideki ve dışarıdaki herkesedir. Küresel krizler sebebiyle yaşanan olumsuzluklar sakın sizleri ümitsizliğe sevk etmesin.

"GÜVENLİK ŞERİDİNİ MUHAKKAK TAMAMLAYACAĞIZ"

Mesajlarımızı net şekilde verelim, kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın. Siz Bay Kemal'e falan bakmayın, onun yanındakilere falan bakmayın. Şimdi mesajlarımız tek tek verelim. Bir, Allah'ın izni ve milletimizden alacağımız güçlü destekle 2023 seçiminde bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizi görevlendirmeye var mısınız?

İki, yine Allah'ın izni ve milletimizin takdiriyle Meclis'te çoğunluğu elde ederek yasama faaliyetlerini biiznillah sizlerin vereceği görevle sürdürmeye biz hazırız, siz de bu görevi vermeye hazır mısınız?

Üç, Türkiye ekonomisi modelini mutlaka başarıya ulaştırarak bir süredir insanlarımızın hayatlarını zorlaştıran sıkıntıları biiznillah geride bırakacağız. Küresel ekonomide küçülme endişelerinin zirveye çıktığı bir dönemde biz üretimimizle, istihdamımızla, ihracatımızla büyümeye hazırız, siz bu görevi bize vermeye hazır mısınız?

Dört, güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız. Terör örgütü ve onun yularını elinde tutanların güvenlik güçlerimize ve masum sivillere karşı yaptıkları saldırılar bizi bu kararlılığımızdan asla döndüremeyecek. Bu görevi bize vermeye var mısınız?

Beş, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun siyasi ve ekonomik hedeflerini birer birer hayata geçirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz. Bu görevi bize vermeye var mısınız?

Altı, yönetim sistemimizi gençlerimizin özgürlük, adalet, hak, refah beklentilerine en ileri düzeyde karşılık verecek şekilde geliştireceğiz. Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek dertlerinin altılı masada olduğu gibi, ne yapıyorlar, sen ne istiyorsun şunu, sen ne istiyorsun bunu, onlara bir şeyler dağıtmakla meşguller bunlar. Biz 85 milyona ne yaparız bunu yerine getirmekle mükellefiz. Bu görevi vermeye var mısınız?

Yedi, tek becerileri kendi partilerindeki iktidarını sürdürmek, tek başarıları kongre kazanmak olanların Türkiye'ye verecekleri hiçbir şey olmadığını seçim gününe kadar attığımız her adımla ispatlayacağız. Buna inanıyor muyuz?

Sekiz, kapalı devre parti toplantılarında belki işe yarayabilen yalan ve iftira siyasetinin sahte cengaverlik gösterenlerin, gerçek hayatta karşılığı bulunmadığını bakıp usanmadan anlatmaya var mıyız?

"BİZ HİZMETLERİMİZLE KONUŞUYORUZ"

Biz 20 yıllık eserlerimizle konuşuyoruz. Hizmetlerimizle konuşuyoruz. Peki Bay Kemal ve yandaşları neyle konuşuyor? Onlar musluk açıyorlar, musluk kapatıyorlar ama biz işte biraz sonra göreceksiniz eserlerimizle ortadayız. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını kucaklayarak vizyonumuzla milletimizin huzuruna çıkıyoruz ve milletimize asla yalanla değil, hakikatle konuşuyoruz.