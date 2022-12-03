Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerime en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz."