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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#3 Aralık Dünya Engelliler Günü#Türkiye Yüzyılı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 12:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerime en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#3 Aralık Dünya Engelliler Günü#Türkiye Yüzyılı

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