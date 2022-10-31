Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya alması... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığa hizmet için gayretlerimizi sürdüreceğiz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Türkiye Yüzyılı'nı tüm dost ve kardeş kardeşlerimizle ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz. Gönül coğrafyamızın her bir köşesindeki dostlarımızla artık ortak hayalleri paylaşıyoruz. Dünyanın doğrudan insanın varoluş gayesi arayışında olduğu dönemde Türkiye Yüzyılı deniz feneri mahiyetinde olacaktır.Tabiattaki her şeyi bir eşya olarak gören anlayışın insanı da aynı kategoriye yerleştirmesi kaçınılmazdır. Nitekim öyle de oldu.

Kovid-19msalgını dünyayı kasıp kavurmaya başladığında dünyadaki sağlık otoriteleri bir dizi tedbir tavsiyesi açıklamıştı. Tam da o günlerde İbni Sina'nın hayatını anlatan film de benzer tavsiyelerin çok daha fazlasıyla bu büyük alim tarafından verildiği görülüyordu. İlhamını ilim, hikmet ve marifet temelinde inşa edilmiş insan merkezli bilim çalışmalarını teknoloji kutsaması hastalığından uzak şekilde sürdürmemiz şart.

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GELİŞMİŞ ÜLKELERDE HASTANE KAPILARINA BİLE YAKLAŞTIRILMAYAN NSANLARIN HİKAYELERİNE HEPİMİZ ŞAHİT OLDUK

Dünyanın gelişmiş diye tarif edilen ülkeleri sağlıkta da belirli bir gelir seviyesinin üstündeki insanlara yüksek standartta hizmet veren bir sisteme sahiptir. Gelişmiş ülkelerde hastane kapılarına bile yaklaştırılmadan salgınla mücadele eden insanların hikayelerine hepimiz şahit olduk. Hastaların ilgisizlikten öldüğü yaşlı bakım evlerinden görüntülerle karşılaştık.

Gözden Kaçmasın Bakan Koca: Sağlığın yıldızı olduğumuzu Health Türkiye ile duyuracağız Haberi Görüntüle

RUSYA'NIN TAHIL ANLAŞMASINI ASKIYA ALMASI

Salgının ilk günlerinden itibaren hiç bir ayrım yapmadan elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik. Şimdi benzer süreç küresel üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanmaktadır. Dünya buğday üretiminin yaklaşık 3'te biri Ukrayna ve Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu buğdayların açlık tehdidiyle karşı karşıya olan ülkelere ulaştırılması konusunda gösterdiğimiz gayretin en yakın şahidi sizlersiniz. İstanbul'da kurulmasını temin ettiğimiz ortak mekanizma ile Ukrayna buğdayının 9.3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayret göstermeye devam edeceğiz.

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Gözden Kaçmasın Ukrayna’ya kızan Rusya uygulamayı askıya aldı Haberi görüntüle

DÜNYADA KOVİD-19 AŞISI ÜRETEBİLEN 9 ÜLKE ARASINA GİRDİK

Sağlık alanında gösterdiğimiz tartışılmaz başarı ise insanlığa hizmet yolunda yeni fırsatları önümüze sermiştir. Bunda 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü sağlık altyapısı vardır. Şehir hastanelerimiz ile yetişmiş insan kaynağımız bu başarıda büyük pay sahibidir.İnsanımızın tükettiği her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz. Dünyada Kovid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik.Bilişim ve teknoloji sağlık hizmetleri konusunda uluslararası standartlara uygun şekilde en etkin kullanan ülkeler arasındayız. Tıbbi cihaz alanında ithalatın ihracatını karşılama oranını yüzde 55'e çıkardık.

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AMACIMIZ ÜLKEMİZİ HEALTH TÜRKİYE’ MARKASIYLA ZİRVEYE ÇIKARMAKTIR

Sağlıktaki dijitalleşmenin ve hizmet sunumundaki tecrübelerimizin verdiği imkanları yakın coğrafyamızla paylaşıyoruz. Sağlıktaki dijitalleşmenin ve hizmet sunumundaki tecrübelerimizin verdiği imkanların, yakın coğrafyamızdan başlayarak tüm insanlıkla paylaşıyoruz. Amacımız ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde ülkemizi uluslararası sağlık hizmetleri alanında ‘Health Türkiye’ markasıyla zirveye çıkarmaktır. Sahip olduğumuz yetişmiş insan kaynağını bilim, teknoloji ve üretim gücünü sürekli daha da geliştirmekte kararlıyız. Teşhis ve tedavi hizmetlerimizi her alanda kendi sağlık ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde küresel düzeyde söz sahibi olacak düzeye çıkarmakta kararlıyız.

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İsmini tarihe yazdırmış bilin insanlarından biri de Prof. Dr. Aziz Sancar'dır. Türkiye'nin bu önemli değeri adına düzenlediğimiz ödülleri yeni Aziz Sancar'ların yetişmesine zemin hazırlayacak bir vesile olarak görüyorum.