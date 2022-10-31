Son dakika... Bakan Koca: Sağlığın yıldızı olduğumuzu Health Türkiye ile duyuracağız

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İşte Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu yıl yeni ve zengin içeriğiyle 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nı düzenlemekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Koronavirüs salgını dostlukların da test edilmesi için önemli bir sınav oldu. Ülkemiz 162 ülkenin salgınla mücadelesine katkı sağladı. Kardeş ülkelerimiz en öncelikli ve ayrıcalıklı olmuştur. Hedefimiz Türk Devletleri Teşkilatı bünyesi altında ortak hareket edebilen kendi aşısını, ilacını üretebilen büyük bir aile olmaktır.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığa hizmet için gayretlerimizi sürdüreceğiz Haberi görüntüle

Bu yıl ilk kez bir de TÜSEB Özel Ödülü verilecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde USAŞ tarafından hazırlanan Health Türkiye'nin lansmanını da himayelerinizde gerçekleştiriyoruz.

"SAĞLIĞIN YILDIZI OLDUĞUMUZU HEALTH TÜRKİYE İLE DUYURACAĞIZ"

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Health Türkiye markamızla ülkemizin sağlık turizmi alanında tercih edilmesini sağlayarak bu alanda merkez ülke konumuna gelmeyi amaçlıyoruz. Sağlığın yıldızı olduğumuzu Health Türkiye ile duyuracağız.