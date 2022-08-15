Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı-mezhepçi nefret kardeşliğimizi zedeleyemez

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Cumhur ittifakında beraber yol yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Bir idik 21 olduk. Birbirimize kardeş olduk. Millete hizmetkar olduk. Yad ellere girdiğimiz yüce gönüllere sevgi muhabbeti kalplere saçtık. Bundan 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek, AK Parti kuruluşu müjdesini paylaştık. Önümüzü şiir bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı AK Parti'yi kurarak verdik.

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AK Parti sandıktan hep yüzde 40-50 arasında oranlarla birinci çıkarmıştır. Cumhurbaşkanlığı ve halk oylamasında yüzde 69'lara kadar çıkmıştır. Türkiye'nin en sıkıntılı döneminde büyük davaya omuz veren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşundan bugüne görev yapmış, oy vererek partimize destek olmuş her bir kardeşime vatandaşıma teşekkür ediyorum. Ne sebeple olursa olsun kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl bu defa partimizle ilgili yıldönümünü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız.

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"IRKÇI VE MEZHEPÇİ ZİHNİYETİN KARDEŞLİĞİMİZİ ZEDELEMESİNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ"



AK Parti 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla yeni bir döneme imza atmıştır. 20 yılı da iktidarda geçmiştir. Asırlık eksikleri tamamlayarak, geleceğin dünyasının altyapısını kurduk. Projelerimizle damgamızı vurduk. 2023 seçimlerini de kazanarak taçlandıracağız. 2023 vizyonunu demokrasi ve kalkınmada dünyanın en büyükleri arasında yer alma üzerine inşa etmektedir. Bizi bu yoldan alı koyanlara izin vermeyeceğiz. Eski Türkiye hastalıkları ve tuzakları ile irtifa kaybettirilmesine rıza göstermeyeceğiz. Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin birliğini beraberliğini zedelemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz. Kapı kapı dolaşarak muhalefetin yalanları karşısında hakkı yukarda tutarak yapacağız. Yol arkadaşlarımdan İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali var gücüyle çalışmasını bekliyorum.



