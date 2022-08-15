Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin birliğine saldıranların başrolünü bugün de CHP üstleniyor

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Bu akşam düzenleyeceğimiz toplantı ile hem 21. yaşımızı kutlayacak, hem de 21 yılın kısa bir değerlendirmesini yapacağız. AK Parti olarak 21 sene önce milletimizin umudu olarak kurulmuş, kutlu bir davanın günümüzdeki temsilcileri olarak yola revan olmuştuk. Hamdolsun aradan geçen süre zarfında kurucu değerlerimizden, bizi biz yapan kadim prensiplerden taviz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük. 21 senenin her anı mücadele ile geçti. Terör örgütlerinden darbe heveslilerine kadar millet düşmanlarının hedefi olduk. Vesayetçilere rağmen milli iradenin üstünlüğünü bu ülkede biz hakim kıldık. Ekonomimizi her yıl büyütmeyi başardık. İçimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik. Hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime imza attık.

Haberin Devamı

KAST SİSTEMİNE BİZ SON VERDİK

Türkiye, bizim dönemimizde sadece ayağına vurulmuş asırlık prangalarını kırmadı. Aynı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kast düzeninden de kurtuldu. Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Yıllarca bu milletin çocuklarının okumasını, üniversiteye gitmesini, suni sebeplerle engellediler. Darbe dönemlerinde sermayeyi renklere bölerek ülkemizin gelişmesini sabote ettiler. Kadınlarımızın başörtülü - başörtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı, temel hak ve hürriyetlerin belli toplum kesimlerine yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü, işte bu kast sistemine biz son verdik.

BUGÜNÜN TÜRKİYESİ DAHA ÖZGÜR

Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir. Bugün 2002’ye göre daha huzurluyuz, daha müreffeh bir Türkiye var. Bugün millî menfaatlerini Birleşmiş Milletler ve NATO dâhil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan diplomasisi etkili bir Türkiye var. Bugün kendi kendine çıkardığı krizler içinde boğulan değil, en zor şartlarda dahi büyümesini sürdürerek herkesin önüne geçen bir Türkiye var. Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil, kalkınma ve insani yardımlarda dünyaya örnek olan, örnek gösterilen bir Türkiye var. Bugün, kendi millî güvenliği için yurt içinde ve dışında hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, ordusu güçlü bir Türkiye var. Bugün eğitimden enerjiye, ulaştırmadan sağlığa, savunma sanayinden, teknolojiye her alanda tarih yazan, destan yazan, gıptayla takip edilen bir Türkiye var.

Haberin Devamı

Partimizin kuruluşundan bu yana davamıza gönül vermiş tüm yol arkadaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum.

BU ÜLKENİN EN BÜYÜK AÇIĞI YERLİ VE MİLLİ MUHALEFET AÇIĞIDIR

28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlara yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Bu ülkenin en büyük açığı demokrasiyi içselleştirmiş, yerli ve milli muhalefet açığıdır. İhya yerine yıkmayı siyasetlerinin merkezine yerleştiren rövanşist yaklaşımdır. Sandıkta milletten tokat yiyenler iktidara gelmek için darbedelerden, hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır. 2023'e giden süreçte benzer senaryoların tekrar tedavüle konduğunu görüyoruz.

Haberin Devamı

MUHALETİN YIKIM MASASINDA GARNİTÜR OLARAK YER ALMAKTA HİÇBİR BEİS GÖRMEYENLERİ MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE HAVALE EDİYORUZ

Meşrep tartışmaları medya ve sosyal medya üzerinden yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor. Polisimizin tüm yönleriyle açığa çıkardığı adli vakalar tıpkı 80 öncesinde olduğu gibi insanlarımızı birbirine kışkırtmanın vasıtası haline getiriliyor. Bürokratlar Bay Kemal tarafından çok açık, net tehdit ediliyor. Millet iradesini temsil edilen kurumlar hedef alınarak siyaset kurumuna olan güven sarsılmaya çalışılıyor. Bu saldırıların baş rolünü bugün yine CHP üstlenmektedir. Farklı düşünen, farklı giyinen insanlar CHP ve ortakları tarafından tehdit edilmekte, sindirilmeye çalışılmaktadırlar. Zaman değişse de, aktörler değişse de oynanan oyun değişmiyor. Yaşanan her hadise faşist yüzlerini açıkça gösteriyor. Tüm bunlar ortadayken siyasi hırsları sebebiyle muhaletin yıkım masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz.

Haberin Devamı

Bu hafta Çorum'daydık. 50 bin kişinin katılımıyla muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Oradan Hacı Bektaş'a geçtik. 10-15 bin kişi oradaki programa iştirak ettiler. Önümüzde de Manisa toplu açılış ve mitingimiz olacak. 25'inde Ahlat, 26'sında Malazgirt'te olacağız. Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanımızla orada kılacağız. Ahlat ve Malazgirt'e de Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket edeceğiz.