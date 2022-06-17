Son dakika... 18 milyon öğrencinin karne heyecanı... Erdoğan: Bütçemizde aslan payını daima eğitime verdik

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde katıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit ve gazilerimizin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında öğrencilerden oluşturulan 3 bin 120 kişilik Geleneksel Türk Müziği Çocuk Korosu, Türk Sanat Müziği şarkıları seslendirdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün tamamladığımız 2021-2022 eğitim öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii şu anda önümdeki alanı görünce gençlik yıllarım aklıma geldi. Çünkü bu stadyumda Altunizade Stadyumu olarak geçerdi, çok top oynadım ve bu stadyumun hatıraları var bende. Sakatlandığımız zamanlar oldu ama o heyecanı yaşamak ve o heyecanı yaşarken bir taraftan da öğrencilik yıllarımızı devam ettirmek bizde farklı anılar bıraktı." diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Çalışan kadına ‘yeni’ hak Haberi Görüntüle

YARININ TÜRKİYE'SİNİ ÇOCUKLAR, GENÇLER İNŞA EDECEK

Erdoğan, "Her eğitim öğretim yılı sonunda işte bugün burada olduğu gibi zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, ahlaklı nesillerin yetişmekte olduğunu görmenin bahtiyarlığını yeniden yaşıyoruz. Evlatlarımızla her bir araya gelişimizde, her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair umutlarımız daha da güçleniyor. Çünkü yarının mühendisleri, doktorların, öğretmenleri bugün karne alan çocuklarımızın arasından çıkacak. Yarının bilim insanları, sanatçıları, düşünürleri, siyasetçileri bugün okul bahçelerinde neşeyle koşturan evlatlarımızın içinden çıkacak. Yarının Türkiye'sini gözlerinin parıltısı, kalbimizi ısıtan işte bu çocuklar, gençler inşa edecek. Bunun için tam 20 yıldır önce eğitim, öğretim diyoruz. Bunun için eğitim öğretimi her işin başı olarak görüyoruz. Bunun için bütün imkânlarımızı eğitim, öğretim için seferber ediyoruz. Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz. Erkeğiyle, kızıyla, tüm evlatlarımız okusun. Zengininden fakirine, her vatandaşımızın çocuğu en nitelikli eğitim öğretim imkânına kavuşsun istiyoruz. Bu amaçla eğitimin kalitesini artırmak, eğitimi yaygınlaştırmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz. Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

207 ÜNİVERSİTEMİZ VAR

Erdoğan, "81 vilayetimize, anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye ve üniversiteye kadar çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Evet, göreve geldiğimizde 78 üniversitemiz varken 207 üniversitemiz var. Yurtlarıyla, pansiyonlarıyla, spor salonlarıyla, kütüphaneleriyle ülkemizin eğitim altyapısını tamamen yeniledik. Özellikle maddi durumu sınırlı ailelerimize verdiğimiz maddi desteklerle çocuklarını okula göndermelerini teşvik ettik. Son 2 buçuk yılımıza damga vuran salgın sürecinde eğitime yaptığımız tüm bu devasa yatırımların hamdolsun meyvesini toplama fırsatı bulduk. Geriye doğru baktığımızda şu gerçeği net bir şekilde görebiliyoruz. Şayet eğitim bütçemizi 10,3 milyar lira seviyesinden bugünkü 274,3 milyar lira seviyesine çıkarmasaydık derslik sayımızı 343 binden alıp 611 bine yükseltmeseydik. Öğretmen kadromuzu 730 bin yeni atamayla güçlendirmeseydik 81 vilayetimizdeki tüm okulları, en modern teknolojiyle teçhiz etmeseydik, velhasıl 2002'den beri eğitim öğretime gereken önceliği vermeseydik biz de diğer ülkeler gibi salgın döneminde çok ciddi sıkıntılarla, çok büyük zorluklarla karşılaşırdık. Son 20 yılda tüm bunları ve daha pek çok adımı atarak evlatlarımızın eğitiminde kesinti yaşanmasının önüne geçtik. Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ev sahipleri sınırı 3 formülle aşıyor Haberi Görüntüle

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü, "Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak vatandaşlarımızın sırtındaki büyük bir yükü ortadan kaldırdık. Şimdiye kadar ücretsiz olarak evlatlarımıza ulaştırılan toplam kitap sayısı 4 milyar adedi buldu. Ayrıca yıllardan beri şikâyet edilen yardımcı kaynak sorununu da çözdük. Artık yardımcı kaynaklarda bakanlığımız tarafından hazırlanıp ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize ulaştırılıyor. Bugüne kadar dağıtılan yardımcı kaynak kitap sayısı 36 milyonu geçti. Sene sonuna kadar inşallah 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Her yerde matematik anlayışı ile TÜBİTAK ve üniversitelerle iş birliği halinde matematik seferberliğini başlattık. Okul öncesi eğitim seferberliğimizle de yılsonuna kadar 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı hedefini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bugünden itibaren yaklaşık 3 ay sürecek uzun bir tatil dönemine başlıyorsunuz. Tatil elbette dinlenmek, oyun oynamak, arkadaşlarımız ve sevdiklerimizle birlikte keyifli vakit geçirmek demektir. Sizler de güneşin tadını çıkaracak belki bir topun, belki bir uçurtmanın, belki bir kelebeğin peşinde saatler boyu koşacak, koşturacaksınız. Bisiklete binecek, parklarda oynayacak, arkadaşlarınızla doyumsuz sohbetlere dalmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Kiminiz memleketine gidecek, büyüklerini ziyaret edecek, akrabalarınızla bir araya geleceksiniz. Kiminiz tatilini daha farklı yerlerde, daha farklı faaliyetlerle geçirecek. Tüm bunları yaparken tatilin dinlenmeyle birlikte yeni şeyler öğrenme fırsatı olduğunu da lütfen unutmayın. Tatilin sevincini doyasıya yaşarken kitaptan okumaktan, araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Bilgisayarda veya sokakta arkadaşlarınızla oyun oynarken aynı zamanda yeni şeyler öğrenmekten kendinizi geliştirmekten de geri durmayın. Özellikle günlerinizi sadece bilgisayarla, internetle, tabletle ekran başında ziyan etmeyin. O da aşırı bir bağımlılığı getirir. O bağımlılık da tehlikeli. Bir sanat dalı veya bir spor branşıyla muhakkak ilgilenmeye çalışın. Çevrenizdeki imkânları en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını arayın. Milli Eğitim Bakanlığımız bu amaçla sizin için çok önemli bir proje başlattı. Bu sene öğrencilerimize yönelik yaz okulları açıyoruz. Matematik, yabancı dil, bilim ve sanat alanlarında açılacak yaz okullarıyla tatilinizi en verimli şekilde değerlendirmenizi arzu ediyoruz. Aynı şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve diğer kurumlarımızın sizlere yönelik pek çok çalışması var. Her birinizin devletimizin sizlere sunduğu bu imkânlardan en güzel şekilde istifade edeceğine inanıyorum. Sözlerimi bitirmeden önce bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm gençlerimize Rabbimden başarılar niyaz ediyorum. Burada bulunan öğrencilerimiz başta olmak üzere karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı tebrik ediyorum. Evlatlarımızı yetiştiren milletimize ve insanlığa faydalı bir fert olmalarına katkı sağlayan öğretmenlerimize tekrar şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi daha ömürlerinin baharındayken bölücü terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum"

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Nehir Naz İskurt ve İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Abdurrahman Doğan'a karnelerini verdi.

BAKAN ÖZER: TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ BAŞARILI SAYIYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yaptığı konuşmada "Tüm öğrencilerimizi bu dönem başarılı sayıyoruz, karnesinde kırık olsun olmasın. Sizlerin talimatlarıyla öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. İlk kez yaz okulları açıyoruz 81 ilde ve aynı zamanda saygıdeğer Emine Erdoğan'ın himayesinde yapmış olduğumuz kütüphaneleri kullanıma açıyoruz" dedi.