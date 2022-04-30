Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Pazartesi günü hep birlikte Ramazan Bayramı'nın zevkini yaşayacağız. Sizlerin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Bugünkü programımız, tüm teşkilatlarımızla bayramlaşmamıza vesile olmaktadır. Ülkemizin tüm illerindeki teşkilatımıza teşekkür ediyorum.



"2023 HEDEFLERİNE ULAŞANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"



Teşkilatlarımızın tüm faaliyetleri sayesinde milletimizin salgın nedeniyle bizi özlediğini gördük. İnşallah bu ivmeyi kesintisiz devam ettirerek, Cumhur ittifakı olarak 2023 hedefimize durmadan ulaşacağız. Unutmayınız ki AK Parti'de görev üstlenmek demek mevki sahibi olmak değildir. Milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi güçlendirmek, mağdurların yanında olmak için gece gündüz çalışmak demektir. Hangi dünyevi makam böyle samimi bir duanın verdiği çalışma azmini sağlayabilir. Seçimlerdeki başarımızın gece gündüz çalışarak ulaşımdan enerjiye her alanda kazandırdığımız eserlere borçluyuz.