Son dakika: Suudi Arabistan ziyareti öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olacağız

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ramazan aynı zamanda dayanışma, dostluk, kardeşlik bağlarını güçlendirme ayıdır. Türkiye olarak bu anlayışla bölgemizde sulh sükunun hakim kılınması, sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi, çatışmaların sonlandırılması için samimiyetle çaba harcıyoruz. Ziyaretim, tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak yeni dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür. 40 bin civarında vatandaşımız Suudi Arabistan'da yaşamakta. Kurdukları iş yerleriyle Suudi ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLAMASI İÇİN GAYRET İÇERİSİNDE OLACAĞIZ

Haberin Devamı

Davet daveti üzerine böyle bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ve aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik, kültürel tüm bu ilişkilerin arttırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olacağız.

Tabii Suudi Arabistan, Türkiye açısından ticaret, yatırımlar ve müteahhitlerimizin uzun yıllar başarıyla yürüttükleri büyük ölçekli projeler anlamında da özel bir konuma sahiptir. Müteahhitlerimizin son yirmi senede Suudi Arabistan'da üstlenmiş oldukları projelerin toplamı 24 milyar dolara ulaşıyor. Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı yapısı, Suudi yatırımcılarını Türkiye'nin dinamik yatırım ortamına çeken unsurların başında yer alıyor.

HAC İÇİN 37 BİN 770 KİŞİLİK KONTENJAN VAR

Bu yıl Hac ve umrenin yeniden başlayacak olmasından memnuniyet duyuyorum. Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil. Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli çalışmaları Suudi makamlarıyla yakın işbirliği içerisinde sürdürmektedir.

Ziyaretim vesilesiyle Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. Suudi Arabistan'la sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi ve finans gibi alanlarda iş birliğimizi arttırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyor ve görüyorum. Özellikle yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri başlıklarında ciddi potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. İnşallah bu hususları görüşecek, enine boyuna değerlendireceğiz. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizde olacak. Körfez Bölgesi'ndeki kardeşlerimizin istikrarına ve güvenliğine, kendi istikrar ve güvenliğimiz kadar önem verdiğimizi her vesileyle ifade ediyoruz. Tehditlerin gitgide karmaşıklaştığı bu dönemde diyalog ve iş birliği tüm bölgemizin güvenlik ve istikrarı bakımından zaruridir. Bu çerçevede Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA ve füze saldırılarını bir kez daha kınıyorum."

Haberin Devamı

Erdoğan, yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme dair sorulara verdiği yanıtlar:

PUTİN'LE GÖRÜŞME

Bölgede barışın yakın olması temennisi içerisindeyiz. Sayın Guterres bize uğradı, sonra Moskova'ya geçti, sayın Putin'le, Lavrov'la yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği istikametinde sayın Guterres görüşmeden sonra beni tekrar aradı, görüşmelerin olumlu olduğu istikametinde bana bilgiler verdi. Putin'le yaptığım görüşmede Putin de aynı kanaatleri ifade etti. Hepsinden öte zaten Putin'in arama gerekçesi malum Rusların Amerika'daki bir vatandaşlarının esir alınması, ABD'nin de Moskova'da vatandaşlarının esir alınması. Her ikisinin takasıyla alakalı biz devreye girdik. MİT'in devreye girmesiyle Ankara'da takas gerçekleşti. Bunun için sayın Putin bize teşekkürde bulundu. 'Sizlerin bu konularda attığınız adımlara inanıyoruz, güveniyoruz. Son adım da bizim için çok çok olumlu bir gelişme oldu, bundan dolayı teşekkür için aradım' dedi. 'Bundan sonra da sıkı temas halinde olalım, ve bu süreci olumlu şekilde neticelendirelim' dedi.

Haberin Devamı

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: AVUKATLARIMIZ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasında başındaki ağa babası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse tabi aynı durum şimdi bunun için de avukatlarımız davalarını açıyorlar. Sadece bu değil. Bunlarla beraber aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler kimlerse bunların hepsine avukatlarımız davalarını açacaklar.Bunların içerisinde dokunulmazlığı olmayanlar var, olanlar var. Tabi olmayanlar için cezai davalar açılabilir ki avukatlarımız bunların çalışmasını yapıyorlar.

Ama adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili de şu anda avukatlarımız davaları açıp ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunu demek ki, ders almamış şimdi aynı şeyi avukatlarımız davaları açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır.

Haberin Devamı

ARTIK AİHM'LİK İŞ KALMADI

Ve yani AİHM'le ilgili olan konularda bunlar uluslararası hukuku da bilmiyorlar. Artık AİHM'lik iş kalmadı, bitti o iş. Neden bitti? Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM'le artık alakası yok. AİHM alacak, bakacak, edecek ama 'hüküm giydi' diyecek. Bu işi artık masadan kaldıracak.

BEDELİNİ ÖDEYECEK

Bu tabi ağırlaştırılmış bir müebbettir. Ve Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi, yabancısı herkes saygı duymak mecburiyet. Yani başka ülkelerin hukuku var da bizim ülkemizin hukuku yok mu? Ve şu anda bu hukuk çalışmaya başlamıştır. Ve Türkiye'de özellikle yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan, devletin kurumlarına saldıran ki bunun bedelini ödeyecektir. Olay bu...

Haberin Devamı

BİDEN'LA DA GÖRÜŞME OLACAK MI?

Biz Biden'a daha önce gerekenleri kendisine söyledik. Yani sayın Putin zaman zaman beni arıyor, zaman zaman ben onu arıyorum. Eğer Biden'la da ararsa Biden'la da tabii ki bu görüşmeyi yaparız. Dışişleri Bakanları olarak Dışişleri Bakanım onların Dışişleri Bakanıyla görüşmelerini yapıyor. Tüm mesele burada kimin, ne zaman, kimle görüşeceği meselesidir. Ben yeri geldiğinde nasıl Putin'i arıyorsam, yeri geldiğinde Sayın Putin beni nasıl arıyorsa herhalde Biden'da bu süreci bu şekilde takip etmesi lazım.