Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Bizim tek derdimiz var; ihracat

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Kendilerinin ve vatanlarının istiklali ve istikbali uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Milli Mücadele'nin ilk başarılarından biri olan bu zaferin kazanılmasında emeği geçen Antepli kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüyen Gaziantep gibi şehirlerimizden aldığımız ilhamla şimdi ülkemizi 81 vilayetin tamamıyla aynı hedeflere ulaştırmak için çalışıyoruz. Kalkınmanın temel şartlarından biri de eğitimli, yetişmiş, kabiliyetli işgücüdür. İş insanlarımıza ülkemize kazandıracakları okullar ve eğitim tesisleri için şimdiden teşekkür ediyorum.



"DERSLİK SAYILARIMIZI 343 BİNDEN 601 BİNE YÜKSELTTİK"



Para, mal, güç yerli yerine konduğunda orada adalet, huzur, güven, güzellik olur. Aynı imkanlar yanlış ellere geçtiğinde orada zulüm, huzursuzluk olur, çirkinlikler alır başını gider. Sadece 'Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir' emrini dünyaya hakim kılabilsek yerkürede tek bir mağdur, mazlum kalmaz. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde eğitim-öğretimi önceliklerimizin en başına aldık. Kamu kaynakları ve hayırseverlerimizin eliyle eğitim altyapısını neredeyse baştan sona yeniledik, güçlendirdik. Derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. Yaptığımız 714 bin yeni öğretmen atamasıyla bu sınıflarda eğitim-öğretimin kesintisiz yapılmasını temin ettik. Ülkemizin 81 vilayetine yaydığımız yeni üniversitelerle yükseköğretim kurumlarımızın sayısı göreve geldiğimizde 76 üniversitemiz varken şimdi 207 üniversiteye, akademik personel sayısı 70 binden 180 bine çıkardık. Mesleki eğitimde son dönemde başlattığımız yeni ve yaygın uygulamalarla iş dünyamızın yetişmiş insan gücü kaynağını karşılayacak adımları da atıyoruz.



"BİZİM TEK DERDİMİZ VAR; İHRACAT"



Ehil ellere, bu vatanı, milleti sevenlere verilirse Gaziantep de şu anda geldiği durum gibi daha da iyi hale gelir. Gaziantep'in yatırım, istihdam, üretim, ihracat konusunda geldiği seviye hepimiz için iftihar verici düzeydedir. Ülkemizin en büyük OSB'lerinden birine sahip Gaziantep'te kurulu 1140 fabrika harıl harıl üretim yapmaktadır. Küresel krizi fırsata çeviren Gaziantepli sanayicilerimiz 175 ülkeye ulaşan ihracat yelpazelerini genişletmektedir. Bu Gaziantep'le övünmek bizim için de şereftir. Kasım itibarıyla bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 30 artıran Gaziantep yıl sonu inşallah 12 milyar dolar sınırına dayanacaktır. Ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin, Gaziantep'e baksın. Orada gördüklerinden sonra hâlâ yüksek faizle ekonomiyi soğutma iddiasının arkasında duranlar çıkarsa onlara diyecek sözümüz yok. Bizim tek derdimiz var; ihracat, ve bunu başaracağız.



