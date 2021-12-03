Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engellilerle ilgili çalışmalara yön verecek yeni yol haritası ortaya çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sözlerimin hemen başında bugün vefat eden genel başkan yardımcım Güldal Akşit hanımefendiye Allah’tan rahmet diliyorum.



Tüm engellilerin 3 Aralık Engelliler gününü tebrik ediyorum.



Engelli sporcularımızın başarılarına farklı bir nazarla bakıyoruz. Bugünü vesile kılarak 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Hükümetimiz döneminde 63 bin 87 engelli ataması yapıldı. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş uygulamada ortada.



Öğretmenlik meslek kanunu en kısa sürede Meclis'e sunacağız. Öğretmenlik meslek kanunun bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye’ye kazandırdık.

Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye kavuşturduk. Türkiye genelinde 128 engelsiz gündüz yaşam merkezini hizmete sunduk. Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiçbir engellimiz kalmadı. Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık.



'HAZIRLIKLARINI TAMAMLADIK'



Öğretmenlerimizi ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen bunu Cumhur İttifakı olarak kısa sürede tamamlayacağız. Değişen şartlara göre engellilere yönelik politikalarımızı da güncelliyoruz. 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’nin hazırlıklarını tamamladık.



Engellilerle ilgili çalışmalarına yön verecek bir yol haritası ortaya çıktı. 3 ayrı eylem planı ile hizmete geçireceğimiz vizyon belgemizi tekamül ettik.



Yasa önünde eşit tanınmalarını sağlayacağız. Ailelerini de kapsayan hizmetler tanımlıyoruz. Vizyon belgemizde birlikte yaşam kültürümü güçlendiren çocuklarımızı da unutmadık. İzleme sistemlerini güçlendiriyoruz.



Engelli kardeşlerimizin girişimcilik hayallerine de destek veriyoruz. Sürdürülebilir bir finansman sistemi kurarak ekonomik güvence altına alıyoruz.



TÖREN SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR



Erdoğan'ın konuşmasının ardından engelli bir öğrenci Erdoğan'a kendi yaptığı resmi hediye etti. Erdoğan çocuğun elini öptü ve bir süre sohbet etti.

Törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 öğretmen atamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığına 500 engelli personel atamasını da gerçekleştireceklerini söyledi.

"PUTİN İLE GÖRÜŞMEM VAR"

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Erdoğan konuşmasının sonunda salondakilere seslenerek, "Müsaadenizi istiyoruz, benim biraz sonra Putin ile görüşmem var" dedi.





