Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Modern Sevrleri yırtıp atıyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kıymetli milletvekilleri, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, özlemle yad ediyorum. Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Edebiyatımızda Mehmet Akif kadar hayatı şiire nakkaş inceliğinde işleyen başka bir şaire rastlayamazsınız. Anadolu'yu köy köy şehir şehir dolaşmıştır.

Milletin çektiği ızdırapları kaleme alan Akif milli mücadelemizi kalemde ele almıştır. İstiklal Marşı ile o karanlık günlerde insanımıza moral, cesaret aşılamıştır. Mehmet Akif, haksızlığa karşı susmayanların da şairidir.

Mehmet Akif milletimizin her ferdinin sahip çıktığı ortak bir değerimizdir. Bu milletin gönlünde ebediyete kadar milli bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir. Mehmet Akif arkasında böyle bir hazine bırakmıştır. Bu millete eşsiz bir İstiklal Marşı bırakmıştır. Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır.

"MODERN SEVRLERİ YIRTIP ATIYORUZ"

2021 yılı İstiklal Marşı yılı kabul edildi. 1 asır önce Anadolu adeta bir yangın yeriyken sağlanan mutabakat bir kez daha tesis edildi. İstiklal Marşımız özelinde kurduğumuz bu dayanışmayı önemli görüyoruz. Her ne kadar çok küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin İstiklal Marşımızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu da biliyoruz. Milletten aldığı vekaleti bölücü terör örgütünün Kandil’deki baronlarına peşkeş çekenler, bu rahatsızlıklarını açıkça ifşa etmekten de çekinmiyor. İstiklal Marşına kekre bakan bir zihniyetin, aynı zamanda bu milletin istiklal ve istikbaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır. Bu zihniyetin milletin istiklaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır ancak biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üstüne titremeye devam ediyoruz. Nasıl 100 yıl önce Sevr’i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz.

84 milyonun tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturarak yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz. İçinde bulunduğumuz 2021 yılı millet olarak bir fırsata dönüştürmemiz büyük önem arz ediyor. Bunun yolu da 'Korkma' diye başlayan o marşın şairinin hayatını öğrenmekten geçiyor. İnşallah 2021 senesini vesile kılarak hep birlikte bunu başaracağız.

"GENÇLERİMİZİ SERGİYİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUM"

İmkanı olan vatandaşlarımı özellikle gençlerimizi bu sergiyi görmeye davet ediyorum. Tıpkı merhum Mehmet Akif gibi "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" diye dua ediyorum.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyelerini takdim ettiler.