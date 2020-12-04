Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: Sağlık için gerekeni yaparım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.

Cuma namazını Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin kıldırdığı öğrenildi.

Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET DAVASI

"Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içinde tabi ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Nitekim avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Çünkü edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, nasıl mesajlar verilmesi gerekir, bunu bilmesi lazım. Şu anda avukatlarımın yaptığı budur.

TACİZ SKANDALI

Bu konularla ilgili başından beri her zaman temiz belediyecilik, ahlâki belediyecilikten bahseden bu zat, ne yazık ki tabananına, seçtiği elemanına sahip olamadığının uygulamasını ortaya koymuştur. Hatta daha da ileri gidiyorum... Şu anda İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan, çok ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır. İstinaf'tadır. Buradan da ne çıkacağı belli değildir.

CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP İstikametini kaybetmiştir. Bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra çok çok zordur.

Terör örgütleriyle dirsek dirseğe, kol kola yürüyen bir CHP ile bu dönemde tanıştık.

Bundan sonraki süreçte de inanıyorum ki kendilerini toparlayamayacaktır.

AŞI KONUSU

(Türk çiftin geliştirdiği aşıyı İngiltere onayladı. Biz de Çin'den sipariş verdik. Aşıda çeşitlilik olacak mı? Siz de aşı yaptıracak mısınız?) Çeşitlilik kesinlikle var. Uğur Bey ile ben de bizzat görüştüm, bakanımız da görüştü. Olay sadece Çin değil, Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Konuyla ilgili olarak da şahsen benim aşı olmak konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için gerekeni yapacağız.

Temennimiz bir an önce vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır.

FRANSA'NIN SKANDAL KARARI

Sorunuz çok çok yerinde. Her şeyden önce MİNSK bir arabulucu gruptur. Kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmesi manidardır. Fransa'nın bir defa arabulucu hüvviyeti zaten kaybolmuştur. Niye? Sen arabulucusun. Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim o'dur ki, bir an önce Fransa Macron belasından kurtulsun. Aksi takdirde 'sarı yelekliler'den kurtulamayacak. Sarı yelekliler daha sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Böyle bir bela ile karşı karşıya.

Bakanlar içinden de olumsuz karar alanlar var. Şu anda değerli kardeşim Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. 'Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler' dedi. Aynı tavsiyeyi ben de veriyorum. Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. 28 yıldır buralar işgal altında. ABD'de Rusya da bunu kabul ediyor. Fransa da bunu kabul ediyordu. Azeri kardeşlerimiz göbeğini kendileri kestiler. Hayırlı olsun diyoruz. Salı günü ben de nasip olursa oradaki törenlere eşimle katılacağım.

KADİR TOPBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU

Bu sabah oğlu ile görüştüm. Şu anda daha iyiye gidiyor dedi. Maalesef bir sıkıntılı dönemi atlattı. 15-16 gün önce kendisiyle görüştüğümde durum böyle değildi. Sonrasında olumsuz bir hava esti. Temenni ederiz ki yoğun bakımdan bir an önce çıkar. Duadayız."