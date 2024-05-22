Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni’ndeki konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Dünyanın farklı ülkelerinden programımıza teşrif eden misafirlerimizi selamlıyorum. Uluslararası iyilik ödüllerimizin 6'ncısını 2022'de büyük bir coşkuyla gerçekleştirmiştik. 2 yılın ardından tekrardan bir aradayız. Böylesine kıymetli bir programda bizleri buluşturan Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Diyanet Vakfı'na teşekkür ediyorum. Diyanet Vakfı'mız tam 49 yıldır Türkiye'de ve farklı coğrafyalarda iyilik tohumları serpmeye devam ediyor. Diyanet Vakfı görkemli bir çınar gibi büyüyor. Rabbim sizlerden razı olsun. Burada öncelikle bir hususu dile getirmekte fayda görüyorum. biz şefkat ve sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir.

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Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız. Kardeşlerine sırtını dönenlerden olamayız. 'Bana ne' diyenlerden, 'her koyun kendi bacağından asılır' diyenlerden asla olamayız. Barış ve emniyet içiresinde yaşarken hemen yanı başımızdaki insani dramlara kayıtsız kalamayız. Suriyeli muhacirlere, bir lokma ekmek bulamadığı için anasının kucağında can veren Sudanlı çocuklara, Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz var. Bunları yok sayamaz göz ardı edemeyiz. Mevla bizleri kardeşlik görevini yerine getirenlerden eylesin diye dua ediyorum.