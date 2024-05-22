İran liderinin enkazı nasıl bulundu? Bakan Uraloğlu, CNN Türk'te anlattı

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Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katılmış, dönüşte helikopter kazası meydana gelmişti. Kazada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler hayatını kaybetmişti.

İran'ın kuzeyindeki dağlık alanda düşen helikopterin enkazını, Türkiye'nin yardım için gönderdiği AKINCI insansız hava aracı bulmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te bölgede yapılan çalışmaları anlattı:

İran tarafının bizimle irtibata geçmesiyle konunun ne olduğuyla ilgili görüşmeler başladı. İlk etapta helikopter düştüğünden bahsedilmedi. Biz de böyle bir sinyal gelmediğini belirttik. Karşı taraf ardından bir helikopter düştüğünü iletti. İlerleyen saatlerde Reisi'nin helikopterde olduğu anlaşıldı.

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Bir gerçekten güvenlik endişesi bir ihtimaldir. Yaptırımlardan dolayı böyle bir cihaz temin etmemiş olabilirler. İran tarafı ilerleyen zamanda açıklama yapması söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde bizden gece uçuşlu hava aracı desteği istediler. 2 aracı harekete geçirdik ama uçamadılar. Ardından Akıncı İHA devreye girdi. 15.46'da İran bizimle irtibata geçti. Bizden yardım talebi oldu bizden istenileni biz başarıyla gerçekleştirdik. Akıncı'nın tespitiyle yerinin bulunduğu zamanıyla tamı tamına örtüşüyor. Biz komşuluk hukuku yardım talep eden bir ülkenin yardımına koştuk. Biz hakkıyla bunu yaptık.

Uydulardaki birinci derece hassasiyetimiz askeri haberleşmenin sonra sivil haberleşmenin sağlanması. Bunun yerli ve milli olarak yapılması çok kıymetliydi biz bunu yaptık. 2 ay içinde yörüngesine göndereceğiz. Bizim uyduyla kapsadığımız coğrafyada şu an 3.5 milyar insan, Türksat 6A ile de 6 milyon insan olacak.

Ulaştırma alternatiflerinin rotaları mutlaka çeşitlendirilmesi gerektiğinde herkes mutabık. Örnekleri belli. Süveyş Kanalı bir kazayla 6 gün kapalı kalmıştı. 3 deniz girişimi var Avrupa'da. Kıyıdaş ülkeler bir araya gelerek koridor oluşturulmasıyla ilgili fikir birliğine vardılar. Biz de katılmak istediğimizi belirttik.

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Çin dünyaya en çok mal satan ülke. Onların da alternatif arayışı var. Türkiye güvenli ve istikrarlı bir liman. İşbirliğine açık olduğumuzu söyledik. Yatırımlarımızdan etkilendiğini söylediler. İşbirliğine açığız yaklaşımı var biz de buyurun gelin dedik.

SİVİL HAVACILIK KANUNU

Türkiye uluslararası sivil havacılık örgütünün üyesi ve kuralları yerine getiren iyi ülkelerden birisi. Bunlar genel kurallardır. Uçakla seyahat edecekseniz kim olduğunuzdan bağımsız olarak her türlü aramaya müsaade etmek zorundasınız. Bazı yargı organlarının iptal ettirmeyle ilgili girişimler olduğunu söyleyebilirim. Siz havalimanına girecekseniz oranın global kurallarına uymak zorundasınız. Kimliğiniz ne olursa olsun. Risk varsa herkes aranır.

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SOSYAL MEDYA TEMSİLCİ ATAMAMA

Temsilci atamamışlardı ama iletişimimiz vardı. Son zamanlarda reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu. Bir önceki Kabinede de gündeme geldi. Bant daraltma kararı aldık kendilerine bildirdik. Sosyal medya platformu X Türkiye'de temsilcilik açtı.