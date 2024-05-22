Reisi'nin helikopterini AKINCI'nın bulması... Ömer Çelik: Türkiye'nin imkan ve kabiliyetinin gelişimini gösterdi

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

MKYK'mızda kapsamlı değerlendirme yapıldı. Sayın cumhurbaşkanımızın yoğun mesaisi olacak. Başta Gazze meselesi olmak üzere. Parti içinde hep beraber aynı hedefe odaklanmamız konusunda açıklamalar yaptılar.

Son gelişmeler ışığında savunma sanayisinde geldiğimiz nokta değerlendirildi. Bu alanda daha da yatırım yapacağımızı ifade ettiler. Diğer bir başlık da Cumhur İttifakı'nda birlik ve beraberliğin korunması oldu. Sayın cumhurbaşkanımız bunun için herkesin hassasiyetle davranmasını ifade etti.

AKINCI İHA TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ YERİ GÖSTERİYOR

İran'a taziyelerimizi sunuyoruz. Kardeş İran milletinin yanındayız. Bu süre içinde bu tip kazalar olduğunda bunlara zamanında müdahale imkan ve kabiliyet meselesi. Bizden talep edilen anında yerine getirildi. AKINCI İHA ve helikopter gönderildi. AKINCI İHA'nın zorlu koşullarda uçuş yaparak merhum şahsiyetlerin yerinin tespit etmesi Türkiye'nin geldiği yeri göstermesi bakımından önemli. Türkiye'nin imkan ve kabiliyetinin gelişimini gösterdi.

Haberin Devamı

Netanyahu'nun tutuklanması için karar talebi önemlidir. Bu talep Netanyahu ve bakanları doğrudan savaş suçlarından sorumludurlar. Burada umarız ki mahkemenin ön yargılama dairesi talebe uygun karşılık verir ve tarihin doğru yerinde durmak adına tutuklanma kararı çıkar. Başsavcı kararındaki nitelikli değerlendirmeler de çok önemli.

Sivillerin aç bırakılması, kasten eylemlerde bulunulmasının altını çiziyor, savaş suçu işlendiğini ifade ediyor. Bütün eylemlerin Netanyahu'nun ve hükümeti tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Gecikmiş bir talep de olsa bizim için olumludur.

İSPANYA, NORVEÇ VE İRLANDA TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURDU

Diğer önemli gelişme İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacak olduklarını duyurmasıdır. Bu ülkelerle sınırlı kalmamalıdır. İspanya tutumunu değiştirmedi, bir kez daha İspanya'ya teşekkür ediyoruz. Umarız bu Avrupa'nın temel duruşu olur. Bu ülkeler tarihin doğru tarafında durduklarını göstermiştir.

Haberin Devamı

Bunlar olurken ABD'den duymamız gereken sesleri duyamıyoruz. Hiroşima ve Nagazaki'yi örnek göstererek yapılan açıklama korkunçtur.

İsrail'in soykırım yaptığını söylemeyi suç haline getirmeye çalışıyorlar. Bu kafayla gidilirse düşünürleri mahkum edebilecekler. Öğrencileri antisemitik olarak yargılamaya yol açacaklar. Netanyahu hükümeti dünyadaki Yahudilerin duruşunu da gölgeleyen bir tutum sergiliyor.

İsrail'in kendini savunma hakkı var deniyor ama bir ülkenin kendini savunma hakkı cinayet işleme hakkı anlamına gelmez. Başka ülkelere saldırma şeklindeki cinayetin hafifletici sebebi olamaz. Netanyahu hükümetinin insanlık adına mahkum edilmelidir.

SOKAK KÖPEKLERİ DÜZENLEMESİ

Haberin Devamı

Bu adı üstünde taslak. Toplumda zıt talepler var. Henüz üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi planlanıyor. Çalışma henüz tamamlanmadı.

PARTİ İÇİNDE DEĞİŞİM

Bir değişim sürecinin başlangıcı yorumlarını gördüm. AK Parti'de değişim olağanüstü durum değil. Sürekli değişim içinde olan partiyiz. Bazı yerlerde değiştirme bazı yerlerde görev değişimi olacak. Bugün yarın da başka illerle ilgili tasarruf olacak.

SEFERBERLİK TÜZÜĞÜ

Değişen savaş koşulları ve gelişmeler doğrultusunda bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Burada seferberlik meselesinde stratejik olan şu; savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi halindedir. 90'ların koşullarında hayata geçen bu belge altı yedi kere değişikliğe uğradı. 2011'den itibaren bütün kurumlardan herkesin görüşleri alındı. Daha önce değerlendirilecekti ama araya deprem gündemi girdi. En son Akıncı'nın başarısını gördük. Milli güvenlik için koordinasyon nedir buna karar verildi ve yönetmelik yayınlandı.