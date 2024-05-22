Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay! Ölümü sonrası gözler perde arkasındaki isme çevrildi

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Helikopterlerinin düşmesi sonucu ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki altı kişi için bugün başkent Tahran'da yapılan cenaze töreni, İran'ın Ruhani Lideri Ayetullah Hamaney'in Tahran Üniversitesi'nde kıldırdığı namazla başladı.

Daha sonra İran bayrağına sarılı tabutlar, omuzlarda bir araca taşındı ve çok büyük bir kalabalığın toplandığı Tahran'ın merkezindeki Azadi Meydanı'na götürüldü.



Tahran'daki gelişmeleri yakından takip eden Associated Press haber ajansı, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen törendeki dikkat çeken detayları okuyucuları ile paylaştı.

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AP'nin geçtiği görüntülerde, helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve İranlı yetkililerin tabutlarının İran bayraklarına sarılı olduğu görüldü.



Merhum Cumhurbaşkanı Reisi'nin tabutunun üzerinde bir fotoğraf bir de siyah bir türban yer aldı. AP bu türbanın Reisi'nin Hz. Muhammed'in soyundan biri olduğunu gösterdiğini yazdı.



Cenaze namazı sonrası, Reisi'nin tabutunun “Amerika'ya Ölüm!” sloganları eşliğinde omuzlarda taşındığını yazan AP, cenazelerin taşındığı kamyonun binlerce kişi tarafından takip edildiğini belirtti.



Reisi'nin Pazar günü helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi, sağlık durumu uzun süredir ilgi odağı olan 85 yaşındaki dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine kimin geçeceği konusunda artan spekülasyonları da artırdı.

ABD'li New York Times gazetesine göre Reisi dini liderin yerine geçebilecek potansiyel bir aday olarak görülüyordu ancak ölümü sonrası gözler Hamaney'in oğluna çevrildi.

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AFP haber ajansı Reisi'nin ölümü sonrası İran'da kartların yeniden dağıtıldığını iddia etti ve Hamaney'in 54 yaşındaki oğlu Mücteba Hamaney ile ilgili bilgileri okuyucuları ile paylaştı.

Mücteba Hamaney'in kamuoyunda nadiren görülen ancak perde arkasında son derece etkili olan ve ABD tarafından yaptırım uygulanan belirsiz bir figür olduğunu öne süren AFP, Hamaney'in oğlunu "gölgelerdeki merkezi aktör" olarak tanımladı.