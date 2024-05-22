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Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay! Ölümü sonrası gözler perde arkasındaki isme çevrildi

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#İbrahim Reisi#Venaze#Hamaney
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 13:47

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve helikopter kazasında hayatını kaybeden diğer altı kişi için bugün başkent Tahran'da yapılan cenaze töreni büyük kalabalıklara ev sahipliği yaptı. AP haber ajansı cenaze töreninde dikkat çeken detaylara yer veririken, AFP Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin perde arkasındaki merkezi aktöre çevrildiğini yazdı.

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Helikopterlerinin düşmesi sonucu ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki altı kişi için bugün başkent Tahran'da yapılan cenaze töreni, İran'ın Ruhani Lideri Ayetullah Hamaney'in Tahran Üniversitesi'nde kıldırdığı namazla başladı.

Daha sonra İran bayrağına sarılı tabutlar, omuzlarda bir araca taşındı ve çok büyük bir kalabalığın toplandığı Tahran'ın merkezindeki Azadi Meydanı'na götürüldü.

Reisinin cenazesinde dikkat çeken detay Ölümü sonrası gözler perde arkasındaki isme çevrildi

CENAZEDE DİKKAT ÇEKEN SİYAH TÜRBAN DETAYI

Tahran'daki gelişmeleri yakından takip eden Associated Press haber ajansı, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen törendeki dikkat çeken detayları okuyucuları ile paylaştı.

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AP'nin geçtiği görüntülerde, helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve İranlı yetkililerin tabutlarının İran bayraklarına sarılı olduğu görüldü.

Merhum Cumhurbaşkanı Reisi'nin tabutunun üzerinde bir fotoğraf bir de siyah bir türban yer aldı. AP bu türbanın Reisi'nin Hz. Muhammed'in soyundan biri olduğunu gösterdiğini yazdı.

Reisinin cenazesinde dikkat çeken detay Ölümü sonrası gözler perde arkasındaki isme çevrildi

'AMERİKA'YA ÖLÜM' SLOGANLARI

Cenaze namazı sonrası, Reisi'nin tabutunun “Amerika'ya Ölüm!” sloganları eşliğinde omuzlarda taşındığını yazan AP, cenazelerin taşındığı kamyonun binlerce kişi tarafından takip edildiğini belirtti.

Reisinin cenazesinde dikkat çeken detay Ölümü sonrası gözler perde arkasındaki isme çevrildi

GÖZLER PERDE ARKASINDAKİ İSME ÇEVRİLDİ

Reisi'nin Pazar günü helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi, sağlık durumu uzun süredir ilgi odağı olan 85 yaşındaki dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine kimin geçeceği konusunda artan spekülasyonları da artırdı.

ABD'li New York Times gazetesine göre Reisi dini liderin yerine geçebilecek potansiyel bir aday olarak görülüyordu ancak ölümü sonrası gözler Hamaney'in oğluna çevrildi.

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AFP haber ajansı Reisi'nin ölümü sonrası İran'da kartların yeniden dağıtıldığını iddia etti ve Hamaney'in 54 yaşındaki oğlu Mücteba Hamaney ile ilgili bilgileri okuyucuları ile paylaştı.

Mücteba Hamaney'in kamuoyunda nadiren görülen ancak perde arkasında son derece etkili olan ve ABD tarafından yaptırım uygulanan belirsiz bir figür olduğunu öne süren AFP, Hamaney'in oğlunu "gölgelerdeki merkezi aktör" olarak tanımladı.

1969 doğumlu Mücteba Hamaney, kamuda görev almasa da devletin çeşitli kademelerinde etkili bir isim. 1980’lerde İran Devrim Muhafızları’na katılan ve Irak-İran savaşında da yer alan Mücteba, Şii dünyasının önemli merkezlerinden Kum’da dini eğitim ve araştırmalara katıldı. İran siyasi elitinin muhafazakâr kanadı içindeki konumunu güçlendirdi. Oğul Hamaney’in ruhani liderin ofisi üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.Ancak halk önünde nadiren görülen Mücteba’nın hem kitlesel bir desteğe sahip olmaması hem de liderliğin hanedan usulüne dönmesini istemeyen çevrelerin muhalefeti nedeniyle meşruiyet sorunu yaşayabileceği aktarılıyor. Ali Hamaney’in yakın çevresi de yaşlı liderin adam kayırmacılıkla suçlanmak istemediği ve konumunu oğluna bırakmaya sıcak bakmadığını aktarıyor.

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#İbrahim Reisi#Venaze#Hamaney

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