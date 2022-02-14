Son dakika: Gıdada KDV indirimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ters adım atanlara karşı şiddetli ceza uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.
Abudabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid bin Sultan Al Nehyan’ın daveti üzeri ziyaret gerçekleştireceğini beliten Erdoğan, “Birleşik Arap Emirlikleri’ni son olarak Başbakan olduğum dönemde 2013 yılında ziyaret etmiştim. Veliaht prensin Ankara’daki Kasım ayında temaları ile birlikte ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Aralık ayında dışişleri bakanımız, ocak ayında meclis başkanımız emirlikleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretimle yakaladığımız ivmeyi geliştirmeyi, ilişkilerimizi yeniden hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz. Birleşik Arap Emirliği ile dostluğumuz ve kardeşliğimiz yeni elli yılına şekil verecek adımları beraberce atacağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin diyalog ve işbirliğinin tüm bölgenin barış ve istikrarı açısından önem taşıdığına değinen Erdoğan, “Körfez bölgesinde tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Geçtiğimiz ay Abudabi’ye yönelik gerçekleştirilen saldırıları güçlü şeklide kınadık. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu ve özellikle bölgemizdeki ülkelerin teröre karşı işbirliğinin önemini her fırsatta vurguluyoruz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ayrıntılı şekilde ele alacağız” şeklinde konuştu.
EMİNE ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU
Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin, “Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak çünkü henüz pozitif. Hamdolsun biz negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif bir şeklide süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır” dedi.
KDV İNDİRİMİ
Erdoğan bazı marketlerin KDV indirimi öncesinde fiyatları arttırdığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:
“Bu konu ile ilgili gerek hazine ve maliye bakanım, gerek ticaret bakanım açıklamalarını yaptılar. Kurduğumuz denetim ekipleri ile beraber bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli ceza-i müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür maalesef arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda tüm müfettiş ekipleri ile buraların denetimini sürdüreceklerdir”
RUSYA - UKRAYNA GERGİNLİĞİ
Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapacağı görüşmelerde Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin de gündeme geleceğini kaydetti.