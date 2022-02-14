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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! İşte oluşması muhtemel yeni fiyatlar...

#KDV İndirimi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TÜİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti İşte oluşması muhtemel yeni fiyatlar...

Temel gıdada KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan indirimler için pazartesi gününü işaret etmişti. Peki hangi ürünün fiyatı ne kadar düşecek. İşte temel gıda ürünlerinde oluşması muhtemel yeni fiyatlar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü yaptığı açıklamada temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV’nin yüzde 1'e düşürüldüğünü duyurmuştu. Erdoğan konuşmasında “Değerli iş insanları KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir. Pazartesi gününden itibaren gıdada yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını devletimiz adına bekliyoruz" dedi.

Erdoğan, "İlgili bakanlıklarımız, oluşturacakları Enflasyonla Mücadele Timleri vasıtasıyla gıda başta olmak üzere fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürüteceklerdir." diye de ekledi.

Peki yüzde 7’lik indirim fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte kalem kalem ürünler ve KDV indiriminden sonra oluşacak muhtemel fiyatlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti İşte oluşması muhtemel yeni fiyatlar...

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AĞIR CEZALAR GELİYOR

Ticaret Bakanlığı, bugünden itibaren 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yaptığı denetimleri yoğunlaştırarak, etiketten 615 lira; haksız fiyattan 148 bin liraya; haksız ticari uygulamadan 150 bin liraya varan miktarlarda 3 ayrı ceza kesilebilecek. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın” diye konuştu.

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OKUNMA ŞARTI

Denetimlere ilişkin Hürriyet’e bilgi veren bakanlık yetkilileri, öncelikle etiketlere dikkat edileceğini belirterek, birim satış fiyatı ile indirimli ve indirimsiz fiyatların okunur büyüklükte gösterilmesi gerektiğini vurguladı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de esnafa ve marketlere ‘elinizi vicdanınıza koyun, 7 puanlık KDV indirimini fiyatlara yansıtın’ çağrısı yaptı. Palandöken, hükümetten de temel gıdanın yanı sıra tuvalet kağıdı, bebek bezi, deterjan, şampuan, sabun gibi temel tüketim ürünlerinde yüzde 18’lik KDV’de indirim ile elektrik, doğalgaz, mazot gibi temel üretim girdilerindeki KDV ve ÖTV oranlarının indirilerek üretim maliyetlerinin de düşürülmesini istedi.

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#KDV İndirimi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TÜİK

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