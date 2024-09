Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik kabine sonrası açıklamalarda bulunuyor

Haberin Devamı

Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerine iştirak ederek teğmen ve ailelerin mezuniyet sevincini paylaştık. Okul birincilerimizin tamamının kadın teğmenler olması ayrıca anlamlıydı. İyi yetişmiş ve vatanperver gençlerimizle daima iftihar ediyoruz. TSK'nın gücüne güç katan her adımın yanındayız. 22 yılda güçlü Türkiye güçlü ordu şiarıyla çok önemli adımlar gerçekleştirdik. İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk üç-dört ülkesinden birisiyiz. Birçok başlıkta 22 yıl öncesine göre farklı bir noktadayız.



TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ: TAHKİKAT ÇOK YÖNLÜ YÜRÜTÜLÜYOR



Son 22 yılda ’Güçlü Türkiye Güçlü Ordu’ şiarıyla her alanda çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Ordumuzun disiplinine, itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Türkiye’ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir. Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor. Muhalefet yine istismar siyasetine sarılarak seçimlerdeki şaibeli sicilini aklamaya çalışıyor. TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atanlara kol kanat gerenlerin bugün söylediği hiçbir sözün kıymeti yoktur. Dün Tunceli Ovacık'ta şehit olan jandarmalarımızla bugün Gara bölgesinde şehit düşen üsteğmenimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.



"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"



Geçen sene İstanbul'umuzu 17 milyon 370 bin turist ziyaret etti. Bu sene hedefimiz 60 milyon turist, 60 milyon dolar turizm geliridir. Turizmde 2024 hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Adli Yıl Açılış Törenimizi gerçekleştirdik. Yeni ve sivil meselesine biraz daha ağırlık vereceğiz. Sivil anayasa ihtiyaçtan öte zorunluluktur. 15 Temmuz milli irade destanına imza atan milletin darbecilerin yaptığı anayasaya mecbur bırakılmasını doğru bulmuyoruz. 4 Eylül'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Külliyemizde misafir ettik. Türkiye-Mısır ilişkilerini çok daha ileri taşıdık. Mısır'la Gazze, Doğu Akdeniz ve Afrika başta olmak üzere bölgesel konularda istişare içindeyiz. Tüm bölge ülkeleri olarak İsrail'e karşı dayanışma hattını kurmalıyız. Gazze'deki arabuluculuk çalışmalarında Mısır makamlarına destek veriyoruz. İsrail, işgal ve istila politikasını Mescid-i Aksa'yı da içine alacak şekilde genişletme peşindedir. Her fırsatta 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' diyoruz.

"NARİN KIZIMIZIN CANINI ALANLARDAN HESABINI SORACAĞIZ"



Eğitimde teknolojik imkanları en yaygın kullanan ülkeler arasındayız. Bugün ilk ders zili çalan eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Okulların çocukların neşesiyle dolduğu bugünü, dün Diyarbakır'dan gelen haber sebebiyle buruk karşıladık. Narin kızımızın canını alanlardan hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Sorumluların en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisiyim takipçisi olacağım. Tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren bütün canilerle mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz.

"EKONOMİNİN KIRILGANLIĞINI AZALTTIK"



Muhalefetin kendi bünyesinde süren meydan muharebesini perdelemek amacıyla ortaya attığı tuzak gündemlerin peşine takılmıyoruz. Tüm Kabine toplantılarımızın değişmez gündemi ekonomidir. Hayat pahalılığının sebep olduğu sıkıntıları ortadan kaldırmak için yoğun çaba içindeyiz. Enflasyonda haziranda başlayan düşüş ağustosta da devam etti. Son 3 ayda yıllık enflasyon 23,5 puan geriledi. Ekonominin kırılganlığını azalttık. Risk primimizi 700 baz puandan 270 baz puana geriledi. Konut piyasasını yakın takip ediyoruz. Geçen yıl uygulamaya başladığımız OVP'yi daha da güçlendirdik. Para maliye ve gelir politikalarını uyum içinde yürüterek tek haneli enflasyona ulaşacağız.