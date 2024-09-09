Narin Güran soruşturmasında ilk itiraf: Cesedi amcası bana verdi

Haberin Devamı

Narin’in cenazesinin bulunmasının ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül’de tutuklanan amcası Salim Güran’ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltındaki 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. olduğu belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İTİRAF GELDİ

Aralarında aile üyelerinin bulunduğu 24 şüphelinin sorgusu devam ederken CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, soruşturma kapsamında alınan ifadelere ulaştı.

Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf gözaltına alınan 24. isim olan bir zanlıdan geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.

Haberin Devamı

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova soruşturma ile ilgili şu bilgileri aktardı:

Bundan sonraki aşamayı belirleyecek ifadeye ulaşıldı. 24. kişi çok önemli ifade verdi. Narin’in amcasının cesedi arabada taşıdığı ve para vererek cesedin ortadan kaldırılmasını istediği belirtildi.

Muhtarın arabada bir şey var yok etmem gerekiyor yardım eder misin dediği öğrenildi. Para vermesi karşılığında kabul ettiği belirtildi. Cesedinin battaniyeye sarıldığı ifadede belirtiliyor. Kaybolduğu gün çuval içinde dere kenarına bıraktığını söylüyor.

Amcanın şu ana kadar ben öldürmedim dediği belirtiliyor. Gözaltına alınan 24. kişinin çuvala sığıyordu, bacak konusunda bilgim yok dediği de belirtildi.

İŞTE ÖN OTOPSİ RAPORU

Cinayetle ilgili önemli itiraf sonrasında soruşturma derinleştirildi. Yapılan otopsi işleminde Narin'in bedeninden 91 numune alındığı ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

Haberin Devamı

CNN TÜRK Muhabiri Kübra Aydın, Narin'in ön otopsi raporuna ilişkin detayları aktardı...

Narin'in kaval kemiğinden itibaren bacağında bir kopuk tespit edildi. Bu parça muhafaza altına alındı ve Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 91 ayrı doku örneği hem Diyarbakır hem İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Maalesef 19 gün boyunca suda kaldığı öngörüldüğü için Narin'in vücudunda büyük bir deformasyon söz konusu. 15 gün içinde bir sonuca varılması bekleniyor. Diyarbakır'da yapılan ön incelemede ölüm sebebine ilişkin bir bilgi yok. Kesici-delici alet veya silah yaralanmasına da rastlanmadı. Narin'de iç kanama saptanmadı.

Haberin Devamı