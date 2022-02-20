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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne geldi

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Afrika#Dakar Olimpik Stadyumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu dört gün sürecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’nin davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 18.25’de Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında, Tshisekedi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza törenine de katılacak. İki liderin daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik ediyor.

Afrika’da yatırım yapması planlanan çok sayıda iş insanının yer alacağı ziyaretlerde Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler, tüm yönleriyle ele alınacak.

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KONGO’DA MADENCİLİK FIRSATLARI

Görüşmelerde ağırlıklı olarak ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin arttırılması, yeni yatırım imkânları ve üçüncü ülkelerde “kazan-kazan” ilkesiyle yapılacak ortak işbirlikleri ele alınacak. Günübirlik ziyarette Türkiye ile Kongo arasındaki ticaret hacminin 250 milyon dolara çıkarılması için yeni yatırım imkânları masada olacak.

Ziyaret sırasında başta yeraltı kaynakları olmak üzere, savunma sanayi, liman yatırımı, tarım ve tarım endüstrileri alanında atılacak adımlar değerlendirilecek.

Yüzölçümü bakımından Afrika’nın ikinci, dünyanın 11’inci büyük ülkesi olan ve son derece zengin yeraltı kaynaklarına sahip Kongo’da, Türk işinsanlarının enerji ve madencilik alanında yeni yatırımlara imza atması da planlanıyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne geldi

YENİ YATIRIM FIRSATLARI

Gine Bissau ziyareti, Türkiye’den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk resmi ziyaret olacak. Görüşmelerde üç Afrika ülkesiyle Türkiye arasında yeni yatırım ve ticaret anlaşmalarının imzalanması da öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika temasları, bölgede yeni işbirlikleri ve Türk işinsanlarının bölgede yapacağı yatırımları artırması açısından fırsatlar sunacak.

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‘SON NESİL MÜCEVHER’ OLARAK TANIMLANIYOR

Dakar, bu yıl Afrika’da ilk kez planlanan Gençlik Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak. Bir Türk mimarlık şirketi tarafından tasarlanan Dakar Arena’ya birkaç yüz metre mesafedeki Olimpiyat Stadyumu ve kompleksin inşaatını ise Türk şirketi Summa üstlendi.

Senegal futbolunu onurlandıran ‘son nesil bir mücevher’ olarak tanımlanan stadyumun 238 milyon euroya mal olduğu belirtiliyor. Master planın bir parçası olan stadyum projesi, stadyum alanı ile kentsel doku arasında görsel ve sosyal bağlamda kentsel ilişki kurmayı hedefliyor.

DAKAR OLİMPİK STADI AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci durağı olan Senegal’de bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu’nun açılış törenine katılacak. Törende Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin devlet başkanları da yer alacak. Senegal-Türkiye İş Forumu’na başkanlık edecek olan iki lider, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımları ele alacak. Erdoğan, Senegal temasları kapsamında Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği’nin yeni binasının resmi açılışını da gerçekleştirilecek. Büyükelçilik binası Afrika’da Somali ve Nijerya’dan sonra Türkiye’nin en büyük üçüncü sefaret binası olacak. Erdoğan’ın Afrika temaslarının son durağı ise Gine Bissau.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Afrika#Dakar Olimpik Stadyumu

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