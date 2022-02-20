Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık

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Twitter hesabından yeni tarihi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık" dedi.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde yaptığı konuşmada "Yatırım tutarı 2,5 milyar avro olan inşasına 2017 yılında başlanan bu otoyol ve köprü projesini yap-işlet-devret modeliyle hayata geçiriyoruz. Köprünün hizmete girmesiyle bugüne kadar sık sık sis ve olumsuz hava şartları sebebiyle kesintiye uğrayan Çanakkale Boğazı geçiş trafiği, hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecek." demişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Bu büyük projeyle İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkıp Avrupa yakasından devam ettiğinizde Çatalca, Malkara, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe'ye, oradan da İzmir'e kadar ulaşmak mümkün olacaktır. İstanbul'dan havalimanından yola çıkıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Anadolu istikametine devam ettiğinizde de Osmangazi Köprüsü, Bursa, Susurluk hattıyla yine Savaştepe'ye ve İzmir'e ulaşılabilecektir.

Bilindiği gibi Kuzey Marmara Otoyolu'nun 398 kilometre olarak planladığımız Kınalı-Akyazı bölümünü, Nakkaş-Başakşehir kesimi ilavesiyle 443 kilometreye çıkarmıştık. Bu kesimin tamamını, çoğunluğunu da salgın döneminde olmak üzere hizmete açtık. Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran en büyük sanayi ve ticaret hacmine sahip bölgelerini kuşatan Marmara otoyol ringi 2023 hedeflerimizin kritik projeleri arasında yer almaktadır.

Artık inşasında sona geldiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu projenin hem en zor hem en prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz. Köprümüz 18 Mart'a ithafen 318 metre olarak belirlenen yüksekliği ve Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne işaret eden 2023 metre uzunluğuyla anlamlı mesajlara da sahiptir.

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Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale, tasarımı, mühendisliği, inşası ve ülkeye kazandırdığı teknik birikimiyle gerçekten önemli bir eserdir. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline dönüşen bu köprü, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır. Yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda, dünyanın en büyükleri arasına girmeyi hedefleyen Türkiye'nin ihtiyacı olan ulaşım altyapısının bu hayati bölümünün tamamlanmasıyla artık geleceğe daha da umutla bakıyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor."