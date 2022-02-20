Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika: Prof. Dr. Şenden hava durumu uyarısı Yağışlı hava geliyor...Son dakika: Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı! Yağışlı hava geliyor...#Hava Durumu
Emekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapaEmekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapa#Telefon Dolandırıcıları
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı#Unkapanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 18 Martta gerçekleştirme kararı aldıkCumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rus basını duyurdu: Topçu saldırısı başladıRus basını duyurdu: Topçu saldırısı başladı#Ukrayna
FETÖnün kritik isimlerindendi... Yusuf Bekmezci hastanede öldüFETÖ'nün kritik isimlerindendi... Yusuf Bekmezci hastanede öldü#Fetö
Bölge savcısından şoke eden açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilirBölge savcısından şoke eden açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilir!#Alec Baldwin
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?#Altın Fiyatları
Milyonlarca kez izlendi, dünya konuştu Belçika ve Kanadadan aradılarMilyonlarca kez izlendi, dünya konuştu! 'Belçika ve Kanada'dan aradılar'#İstanbul
Herkesi kandıran genç kadın Annanın gerçek yalanları...Herkesi kandıran genç kadın! Anna'nın gerçek yalanları...#Anna Delvey
İdo Tatlıses o mesajı neden sildiİdo Tatlıses o mesajı neden sildi?#İdo Tatlıses
Igor Tudorun takımından müthiş organizasyon Mourinho çılgına döndü, kırmızı gördüIgor Tudor'un takımından müthiş organizasyon! Mourinho çılgına döndü, kırmızı gördü#Hellas Verona-Roma
Kenan Işıkın son durumunu yakın arkadaşı anlattıKenan Işık'ın son durumunu yakın arkadaşı anlattı#Kenan Işık
Kibariye’nin davalık olan Bodrum’daki villası sonunda satıldı.Kibariye’nin davalık olan Bodrum’daki villası sonunda satıldı. #Kibariye
Teleçakalla nasıl konuşmak lazımTeleçakalla nasıl konuşmak lazım#Teleçakal
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#18 Mart#1915 Çanakkale Köprüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün gelen talepler üzerine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta açılacağını duyurdu.

Haberin Devamı

Twitter hesabından yeni tarihi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık" dedi. 

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıHaberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde yaptığı konuşmada "Yatırım tutarı 2,5 milyar avro olan inşasına 2017 yılında başlanan bu otoyol ve köprü projesini yap-işlet-devret modeliyle hayata geçiriyoruz. Köprünün hizmete girmesiyle bugüne kadar sık sık sis ve olumsuz hava şartları sebebiyle kesintiye uğrayan Çanakkale Boğazı geçiş trafiği, hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecek." demişti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etmişti:
"Bu büyük projeyle İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkıp Avrupa yakasından devam ettiğinizde Çatalca, Malkara, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe'ye, oradan da İzmir'e kadar ulaşmak mümkün olacaktır. İstanbul'dan havalimanından yola çıkıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Anadolu istikametine devam ettiğinizde de Osmangazi Köprüsü, Bursa, Susurluk hattıyla yine Savaştepe'ye ve İzmir'e ulaşılabilecektir.

Bilindiği gibi Kuzey Marmara Otoyolu'nun 398 kilometre olarak planladığımız Kınalı-Akyazı bölümünü, Nakkaş-Başakşehir kesimi ilavesiyle 443 kilometreye çıkarmıştık. Bu kesimin tamamını, çoğunluğunu da salgın döneminde olmak üzere hizmete açtık. Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran en büyük sanayi ve ticaret hacmine sahip bölgelerini kuşatan Marmara otoyol ringi 2023 hedeflerimizin kritik projeleri arasında yer almaktadır.

Artık inşasında sona geldiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu projenin hem en zor hem en prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz. Köprümüz 18 Mart'a ithafen 318 metre olarak belirlenen yüksekliği ve Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne işaret eden 2023 metre uzunluğuyla anlamlı mesajlara da sahiptir.

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale, tasarımı, mühendisliği, inşası ve ülkeye kazandırdığı teknik birikimiyle gerçekten önemli bir eserdir. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline dönüşen bu köprü, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır. Yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda, dünyanın en büyükleri arasına girmeyi hedefleyen Türkiye'nin ihtiyacı olan ulaşım altyapısının bu hayati bölümünün tamamlanmasıyla artık geleceğe daha da umutla bakıyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor."

Gözden Kaçmasın

Çanakkale Köprüsünde sona doğru... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli mesajlarÇanakkale Köprüsü'nde sona doğru... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlarHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#18 Mart#1915 Çanakkale Köprüsü

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle