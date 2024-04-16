Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye iftira atanları unutmayacağız

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



9 güne çıkardığımız tatil boyunca Türkiye genelinde insan ve araç trafiği yaşandı. Yollarımızı kalitesi ve tedbirler sayesinde bu yoğun süreci geçmiş yıllara göre az bir kayıpla atlattık. Osmangazi Köprümüzden geçen araç sayısı 941 bini aştı. YHT yolcu sayısı 1 milyon insanımız seyahat etti.



"HEM ANTALYA'DA HEM BEŞİKTAŞ'TAKİ CİNAYETİN FAİLLERİ HESAP VERECEK"



Bayramın 3. günü Antalya'da meydana gelen teleferik faciasıyla hepimizin yürekleri dağlanmıştır. Devletimizin birimlerinin yoğun çalışması neticesinde 174 vatandaşımızı burunları kanamadan kurtardık. Kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Olayla ilgili ihmali olanlara dair yargımız harekete geçmiş ve bir ön rapor oluşturulmuştur. 5 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ana muhalefet partisi yöneticilerin daha olayın ilk anından itibaren hadiseyi sulandırma, asıl sorumluları koruma çabaları gözlerden kaçmamıştır. Maalesef aynı vicdansızlığın Beşiktaş'ta yaşanan yangın faciasında da sergilendiğini gördük. Rızkının peşindeki 29 emekçi kardeşimiz İstanbul'un göbeğinde hayatını kaybetti. Ne sendikalardan ne de muhalefet cephesinden kayda değer hiçbir tepki gelmedi.

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Güya hak hukuk adalet adına Van'a koşanlar Beşiktaş'ta can veren işçiler için tek adım dahi atmadılar. Bunun adı sadece vicdansızlık değil aynı zamanda ikiyüzlülüktür. Hem Antalya'daki hem Beşiktaş'taki cinayetlerinin faillerinin hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağız. Tedbirlerimizi ve denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Trafik kazalarında ve her iki faciada hayatını kaybeden insanlarımız Allah'tan rahmet diliyorum.

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"31 MART SEÇİMLERİNİN KAZANANINI SANDIKTIR"



YSK'nin açıklamasıyla başlayan 31 Mart seçim maratonunu tamamladık. Seçimlerin huzur içinde neticelenmesi demokrasimizin kazanç hanesine yazılmıştır. Seçim sonrası muhalefet partilerinin bir kısmının sergilediği ağır başlı tavrı takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Yarınki grup toplantımızda seçim sonuçlarını değerlendireceğiz Bir süredir her seçim öncesi tedavüle konulan son seçim propagandasının 31 Mart'la beraber safsata olduğu anlaşılmıştır. 31 Mart seçimlerinin ilk kazananını sandıktır. Türk demokrasisi bu seçim sürecinin en büyük galibidir. Muhalefetin de bu konuda gerekli dersi çıkaracağını ümit ediyorum. Hükümet ve siyaset kurumu olarak 21 yıldır olduğu gibi gelecekte de demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye 16 Nisan halk oylamasıyla 200 yıllık tartışmaya noktayı koymuş cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yana olmuştur. 14-28 Mayıs seçimleriyle parlamenter sisteme dönüş tartışmaları milletimiz tarafından kapatılmıştır.

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"DÜNYANIN EN BÜYÜK 11.EKONOMİSİYİZ"



Ülkemizin son 10 ayına damga vuran seçim gündeminin geride kalmasıyla tüm seçim tarihi boyunca gidiş gelişler asıl meselelere son verilme dönemidir. Kovid salgınıyla başlayan ve derinleşen küresel ekonomik kriz, enflasyon boyutuyla devam ediyor. Türkiye olarak yakın çevremizdeki gerilimlerin etkisiyle olumsuzlukların yansımasını hissediyoruz. Bölgesel krizleri yönetirken ekonomideki yol haritamıza bağlı kalıyoruz. OVP'nin sonuçlarını görmeye başladık. 2023'ü yüzde 4,5 büyüme oranıyla kapattık. Satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 11.ekonomisiyiz. Mart ayı ihracatımız 22 milyar 578 milyon doları buldu. Bu rakamla en yüksek ihracat değerine ulaştık. İthalatta aylık azalış trendi devam ediyor. Büyüme oranımızın yıl sonunda yüzde 4'e yaklaşacağına inanıyoruz. Dün açıklanan şubat ayı rakamlarına göre, istihdam yıllık bazda 1 milyon 156 bin arttı. Dünya gibi bizim de temel sorunumuz enflasyon baskısıdır. Amacımız kalıcı refahı sağlamaktır. Yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısında itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz. Cari açıkta daralma başladı. Altın ve enerji hariç tutulduğunda cari fazla 34,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kendi enerji kaynaklarımız devreye aldıkça bu oranlar iyileşecektir. Bayramın 2. günü Gabar'daki petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkmayı başardık. Hedefimiz günlük 100 bin varile ulaşmak. Ekonomi ekibimiz hazırlıklarını yaptı. Çok yakında bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye'nin geleceği yatırım üretim istihdam ve ihracat ile şekillenecektir.

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"JET YAKITI İFTİRASINI ATANLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Dış politikada takip ettiğimiz ilkeli siyaset ile savunma sanayi alanında elde ettiğimiz başarılar vardır. Türkiye bugün yola çıkan 3 bin 774 tonluk iyilik gemisiyle Gazze'ye en fazla yardım yapan ülke konumunu perçinlemiştir. Hükümetimiz maalesef haksız ithamlara maruz kalmıştır. Böyle olmadığını bal gibi bildikleri halde jet yakıtı konusunda iftira atanları asla unutmayacağız. Türkiye hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir. Biz doğru bildiğimiz yoldan yürümekten geri durmayacağız. Gazze krizinde de kardeşlik vazifemizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Hafta sonu yaşanan hadiseler, Batının çifte standartlı tutumunu göstermiştir. Son olayda problemin kaynağı doğru tespit edilmelidir. 7 Ekimden bu yana İsrail provakatif adımlar atmaktadır. Öncelikle kınanması gereken Netanyahu'nun kendisidir. Gazze'de 34 binden fazla masumu katleden, basın mensuplarını öldüren, okulları, camileri, kiliseleri bombalayan 193 gündür dünyanın gözleri önünde soykırım uygulayan her türlü şımarıklığı sergileyen Netanyahu'dan başkası değildir. Türkiye olarak son 2 gündür Gazze'deki katliamların geri plana itilmemesi için temaslarımızı artırdık. Telefon diplomasimize bu hafta boyunca devam edeceğiz. Gerilimde el yükselterek hiçbir yere varılmaz. 193 gündür ortada tek bir mağdur vardır o da mazlum Gazze halkıdır. Sorumluluk sahibi herkes seslerini daha fazla yükseltmelidir. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.



"SAVUNMA ŞİRKETLERİMİZE HAYASIZ AKINLAR KARŞISINDA BİZ GERİ ATMAYACAĞIZ"

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Göreve geldiğimizde savunma sanayinde yüzde 80'ler seviyesinde olan dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere indirmiş bulunuyoruz. Öyle günler oldu ki, ücretini peşin ödediğimiz silahlar bile teslim edilmedi. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesme iradesi göstermesek bugün hala aynı şeyleri yaşıyor olurduk. TB2 Akıncı ve Aksungur hava araçlarımız ile dünyada ilk 3 ülke arasındayız. Savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185'e çıktı. İhraç ettiğimiz ürün sayısı ise 230'u buldu. 2023 yılı İHA ihracatımız 1,8 milyar dolara ulaştı. KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Maalesef muhalefet aktörleri de bunlara destek veriyor. Savunma şirketlerimize hayasız akınlar karşısında biz geri atmayacağız. Her alanda iftihar vesilesi olan şirketlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.