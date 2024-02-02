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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefonla görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsveç#Ulf Kristersson
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefonla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 21:28

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç’in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması’nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç’in terörle mücadelede Türkiye’ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsveç#Ulf Kristersson

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