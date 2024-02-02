Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 ay önce kucaklaşacağız diyenler şimdi kavga ediyor

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Toplantımızın şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sadece muhabbetimizi yenilemiyor aynı zamanda şehrin sorunları ve talepleri konusunda ilk elden bilgiler alıyoruz. Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun milletimizle iletişim kurma çabasındayız.

Sokağa, çarşıya, pazara tüm dikkatimizle kulak veriyoruz. Gençlerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Hanım kardeşlerimizi daha çok dinleyeceğiz. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıllık siyasi hayatımızın en önemli prensibi budur: Biz milletimiz için varız, milletimizle varız. Milletimizin derdi ve tasası en öncelikli meselemizdir.

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Fabrikası yok dedikleri araçlar İtalya'dan geliyor dedikleri, aracın üretim hattının Bursa'da olmasını dahi eleştirdikleri Togg, giderek artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya, hazımsızları rahatsız etmeye devam ediyor. Batarya fabrikamızın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

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Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. Daha 8 ay öncesinde 85 milyonu kucaklaştırmaktan dem vuranlar bugün sabah akşam kavga ediyor. Cumhurbaşkanı adaylarını siyasetten zorla emekle ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Ardından paylaşım kavgasına başladılar. Ülkemizin siyaseti adına gerçekten üzüntü verici günlerden geçiyoruz.

Turpun büyüğü aslında hala heybededir. 6'lı masanın organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır.

Tüm Bursalı vatandaşlarıma, kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim dayanışmamızı ve muhabbetimizi daim eylesin. Biz de koltuklar, makamlar amaç değil, milletimize hizmet etmek için bir araçtır. Siz bize destek olarak çok kritik bir seçimde bize olan güveninizi gösterdiniz. Mayıs seçimlerinde atılan her oya bir emanet olarak yaklaşıyoruz.

Bursa'ya son 21 yılda yaptığımız yatırımları en iyi siz biliyorsunuz. Bizde yarı zamanlı belediye başkanları olmaz. Bizde seçmenini seçimden seçime hatırlayan belediye başkanları olmaz. Şayet ezkaza böyle bir belediye başkanı çıkarsa, milletten önce hesabını biz sorar, biletini biz keseriz.

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Tarihiyle, kültürüyle Bursa'mızın öncülük eden misyonunu sürdürmesini bekliyoruz. Bursa 31 Mart seçimlerinde bir kez daha inanıyorum ki tarih yazacaktır.