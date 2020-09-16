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DHA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 19:05 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirtti.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini ifade etti. Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

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