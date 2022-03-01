Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı ve Avusturya Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.



AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI VAN DER BELLEN İLE GÖRÜŞME



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerinin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



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Türkiye-Avusturya ilişkilerinin her düzeyde gelişme kapasitesine sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan , Avusturya'da yaşayan Türklerin iki toplum arasındaki bağın gelişimine büyük katkı yaptığını dile getirdi.

Son gelişmelerin Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği bakımından ne denli önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'yle ilişkilerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlamak ve vize serbestisi sürecinde mesafe almak dahil somut ve anlamlı adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti.

