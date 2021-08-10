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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercih barajı düştü...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'YÖK, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır.' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
YÖK, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır.
Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.