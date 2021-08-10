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Haber Giriş: 10.08.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercih barajı düştü...

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercih barajı düştü...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'YÖK, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır.' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

YÖK, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır.

Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

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