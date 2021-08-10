Son dakika... YKS'de baraj düşecek mi? YÖK çalışmayı tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

YÖK’ten edinilen bilgiye göre, YÖK’ün yeni Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar göreve gelir gelmez YKS üzerine çalışmaları başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen talimatla süreç hızlandı.

ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK gibi paydaş kurumlar ortak çalışmalar ve toplantılar gerçekleştirdi. ÖSYM yardımıyla durumla ilgili simülasyonlar da yapıldı.

Tüm bu çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.