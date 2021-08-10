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HaberlerEğitim HaberleriSon dakika... YKS'de baraj düşecek mi? YÖK çalışmayı tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 10.08.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Son dakika... YKS'de baraj düşecek mi? YÖK çalışmayı tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

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Son dakika... YKS'de baraj düşecek mi? YÖK çalışmayı tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

300 binden fazla üniversite adayını ilgilendiren tercih barajı çalışmalarıyla ilgili açıklama yakın zamanda YÖK tarafından yapılacak.

YÖK’ten edinilen bilgiye göre, YÖK’ün yeni Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar göreve gelir gelmez YKS üzerine çalışmaları başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen talimatla süreç hızlandı.

ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK gibi paydaş kurumlar ortak çalışmalar ve toplantılar gerçekleştirdi. ÖSYM yardımıyla durumla ilgili simülasyonlar da yapıldı.

Tüm bu çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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