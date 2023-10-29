Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 30 Ekim Pazartesi okullar bir gün tatil edildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.
Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2023
Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.