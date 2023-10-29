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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 30 Ekim Pazartesi okullar bir gün tatil edildi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#OKUL#Tatil
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 30 Ekim Pazartesi okullar bir gün tatil edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 22:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin bir gün tatil edildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#OKUL#Tatil

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